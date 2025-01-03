「來吧！營業中」校園版 義守大學打造學生餐飲品牌
「來吧！營業中」校園版，義守大學觀光餐旅學院廚藝暨美食學學系，在校內打造「叁樓」餐飲品牌，從餐廳管理、菜單設計、服務流程、財務管理，都讓學生一手主導，餐廳風格走的是精緻西式料理路線，採預約制，也成為創新教學一大亮點。
義守大學表示，觀光餐旅學院Cooking Studio營運課程，計畫在ISU Cooking Studio & Library廚藝影棚圖書中心打造一個學生餐飲品牌，讓學生開店當家做老闆，利用實習餐廳營業做生意。
這學期成功催生「叁樓」，廚藝系在菜單設計，精心推出兩款不同版本的餐點選擇，營運初期，餐廳推出雙主菜「海鮮與牛肉」，以「橘香焦糖金筍濃湯」做開胃菜，橘子的清新香氣與焦糖甘甜完美融合，讓每一口都帶來層次豐富的味覺享受。
期中推出第二版菜單，主打「手作義大利麵與義大利麵餃」以煙燻風味為主題，還為吃素客人新增蛋奶素選項及推出限量餐盒，給不同客群提供多樣化選擇。
負責內場主廚大三生李育信說，當初被選為主廚時，感到責任重大，多次試菜與菜單設計過程中，逐漸建立了信心；在食材挑選上，也格外用心，選用當季食材，如檸檬、柑橘、蘋果與鳳梨，設計出清爽的菜餚風格，為客人帶來清新、充滿層次感的味蕾享受。
擔任外場的大三生余俊明說，首次擔任服務生，學到許多與客人互動的技巧，也在過程中發現自己的優勢與不足，努力加以改善。
課程指導老師林琳表示，學生透過餐廳實際營運和實作體驗，學到全方位技能，深入了解餐廳經營的細節，也更投入課程學習，「叁樓」營運以來，一致受到義守師生高度評價，精緻西式料理與優雅用餐環境，帶來高質感美食饗宴。
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