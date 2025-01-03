成大詹寶珠教授團隊研發「數位病理影像平台」造福患者

成大教授詹寶珠團隊研發全新醫療器材軟體「成功大學數位病理影像平台」，團隊還取得醫療器材製造商許可，醫院能合法採用，並將申請美國 FDA認證。校方今天表揚詹寶珠團隊提升醫療品質、造福患者為校爭光。

校方表示，這是「全台第一個校內建立的完善醫療器材軟體品質管理系統」，依所建立系統取得衛福部「醫器材許可證」團隊。團隊對這套醫療器材軟體臨床應用極具信心，預計今年申請美國 FDA認證，雖然是一項全新挑戰，然而通過後，推廣國際應用可期。

這項詹寶珠帶領團隊前後花費4年研發的醫療器材軟體，能讓醫師在電腦上放大、縮小彈性檢視病理影像，也可在影像上做標註，將在醫院實際推廣。

詹寶珠指出，藉由這平台，醫師將能更精準判斷患者病理影像，協助臨床醫師診斷，為病人提供最適切的醫療方案。

她說，這項數位病理影像平台提供各項靈活且友好檢視功能，搭配高效標註顯示技術，成功克服「全幅數位病理影像」中大量標註所帶來的顯示難度。同時具備超高解析度快速瀏覽功能，醫師可迅速以不同解析度查看影像，並方便地查詢標註結果及與原影像對照分析。標註及影像儲存格式均符合國際規範，利於與其他系統界接使用。

詹寶珠團隊除開發醫療器材軟體，多年來也針對各種腫瘤開發「AI數位病理模型」軟體，並計畫與新平台軟體結合，輔助醫師快速檢視腫瘤影像、診斷。

詹寶珠表示，能通過醫療器材查驗登記要感謝醫師團隊及成員合作和努力，感謝衛福部食品藥物管理署，也感謝醫療器材品質管理系統四大稽查中心，申請和稽查過程「感受到政府用心扶植醫療器材產業」。成大積極推動醫材落地，病理AI建模是極具挑戰卻極富意義的任務，期待激起國內廣泛合作，「讓台灣成為引領數位病理AI分析發展重鎮」。