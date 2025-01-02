「師徒制」打造頂尖人才 中國科大啟動菁英培育計畫

隨著AI發展日新月異，學生不只需有本科專業的基本功，跨域整合能力也是未來接軌社會的重要指標。為培育頂尖人才，中國科技大學自113學年度即啟動「菁英培育計畫」，統測前35%、有特殊表現的學生皆可參加，此計畫設置「師徒制」，由導師提供個別指導，幫助學生培養全方位能力。

中國科大校長陳振遠指出，「菁英培育計畫」以「智慧、人文、數位、永續」為核心理念，針對統測成績排名前35%的學生，及具備優秀競賽與證照能力者，提供更高挑戰性的專業課程與跨領域學習機會。計畫包括共通職能講座、專業課程、志工服務與跨領域技能訓練，並引入人工智慧、永續、同理心、國際觀等素養觀念，讓學生不僅能夠在專業領域精進，更能拓展國際視野。

而該計畫也設置「師徒制」，由專業導師提供個性化學習指導，並安排職涯探索、技能診斷與國內外實習機會，幫助學生建立全方位的職涯規劃。每位參與的學生還將透過專業講座、工作坊及見習活動，實際體驗產業需求，培養實務與創新能力。

另外，為鼓勵學生追求卓越，中國科大也推出「榮譽勳獎章」制度，包括專業學術獎章、競賽傑出獎章等，並提供書卷獎、競賽獎學金、國際競賽補助等多元獎助學金加碼獎勵，學校也編列預算支持海外交流與實習，強化學生在全球舞台上的競爭力。

陳振遠提到，「菁英培育計畫」透過系統化的培育模式，將學生培養成具有全球視野、專業能力與人文素養的未來領袖。該計畫更是實現教育的永續發展，讓中國科大成為少子化時代的教育典範。