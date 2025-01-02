瞄準銀髮族陪伴需求 政大學生推長者出遊、代購服務　

國立政治大學創新創業入門課程學生團隊「大學生抵家 Unicare」，瞄準銀髮族陪伴需求，攜手民間業者，推出銀髮族與年輕世代的跨世代互動服務，除了實體課程活動外，也提供日常陪伴、活動夥伴、購物代辦、團體出遊等互動，解決銀髮族孤獨、缺乏陪伴等問題。

工研院預估2025年台灣銀髮產業的市場商機將達到3.6兆元。大學生抵家 Unicare團隊表示，隨著台灣邁入超高齡社會，老年人對情感交流和陪伴的需求愈來愈顯著，希望透過整合平台資源與創新活動，構建更有溫度的社會環境。

「創新創業入門」課程由政大企管系教授樓永堅、陳冠儒指導，政大創聯會設計課程並執行，邀請多名業界導師輔導學生團隊。去年12月25日耶誕節，Unicare舉辦「銀髮族政大半日遊」，共邀請8名長輩和6名學生參與。

團隊先安排青銀共餐，並由長者分享自己的過往故事與對新世代的好奇心，再由學生帶領長輩參訪醉夢溪、噴水池和達賢圖書館。並由青年協助長輩拍照、遊覽，留下回憶。

首次參加活動的70歲長者聯韜哥表示，平常跟老婆出門，都是推著老婆慢慢走，這次有年輕人幫忙預料會輕鬆不少，果然走了兩個多小時還是活力滿滿；68歲的曼姐則表示，能藉由活動參觀校園，和學生一起吃飯、聊天，也像回味了一次年輕時光。