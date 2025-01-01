國內首個技職師資公費班今年將招生 台師大教授不看好

70年歷史的國立台灣師範大學工業教育系被譽為科大校長搖籃，本欲功成身退停招，後教育部出面協調，轉型為國內首個技職師資公費專班，今年將招收首屆15名學生，聚焦培育技高機械群、電機電子群教師，公費生一年可受領12.8萬元，畢業後需分發至偏鄉服務至少六年。但師大教授也指出，公費金額已不合時宜，學生想脫離公費身份賠錢可謂相當容易，不與時俱進恐難吸引到學生。

台師大工教系公費專班採獨招制，開放統測機械群、電機電子群學生報考，考試第一階段篩選統測成績，第二階段為術科和口試，公費生取得教師證後，119學年分發服務。

根據公費待遇標準，一般公費生就學期間可受領服裝書籍費、學雜費、住宿費、生活津貼等，一年約12.8萬。但師大內部教師表示，受領金額和30年前相比約莫只漲了一倍，工教系在校友堅持下以轉型取代停招，但公費制於當代卻無法吸引人，能否為技高留住教師人才並不看好。

台師大科技與工程學院長鄭慶民坦言，早年教師退休制度佳、薪資亦可，吸引很多清苦的優秀學生投入公費，但近年教職伴隨年金改革和薪資成長放緩，「出去僅領四萬多，何不去業界領七、八萬。」窮學生寧可辦學貸也不當公費生。

台師大師培學院院長林子斌也談到，公費生拿了錢但對其的要求也很多，很多公費生都被要求具雙專長，如數學加註資優專長，教程要多修四十八學分；分發偏鄉後，生活適應、交通要自己想辦法。又數理人才業界待遇高，若放棄公費身份投入業界，受領的公費省一點一兩年能賠完，「學生選擇賠錢，真的不能怪他們。」

鄭慶民建議，公費金額應與時俱進提高受領額度，如每月提升至三萬，且提高公費待遇賠公費的成本也會大增；再者，應放寬限制，讓公費教師進修年限比照一般教師。

根據公費辦法，公費生若遭開除學籍、分發前未取得教師證或未依規定年限服務均應償還公費，統計110至112學年，償還公費人數從16人增為49人。

教育部也表示，去年二月修正辦法，將公費教師不得申請進修年限由四年減為三年，寒暑假期間進修不在此限。公費待遇將視社會變遷與實際需求適時調整補助與標準，以吸引優秀學生投入，已啟動「教育部師資培育公費制度」研究計畫，研究精進作為。