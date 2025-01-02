師培後綁約6年 校長：畢業前恐有解約潮

台師大工教系轉型技高教師培育公費專班，不過公費生畢業後需到偏鄉服務至少六年，嚴格的綁定年限，有技高校長認為，若解約金不高，畢業前恐有「解約潮」；但也有校長持樂觀態度。

根據教育部公費待遇標準，一般公費生就學期間一年約有十二點八萬元的補助，四年合計約五十一萬元，畢業前若違約、不想成為公費教師，則得將補助津貼繳回。

大安高工校長楊益强認為，該公費制度雖讓面臨轉型的工教系解了套，但分發學校有限制，還需綁定六年，恐讓學生選擇該系的意願大打折扣。

楊益強提到，現在產業景氣好，唸工科的學生如果不是對教育很有熱忱，教職確實不是學生的首選。若到該專班學生畢業前，相關產業的景氣還那麼好，且解約金也不高的情況下，畢業前恐出現「解約潮」。

全教總政策部副主任巫彰玫也說，一一二年之後任職的教師，其退休條件與一般的勞工無太大差別。加上現今校園內，老師無論是在學生輔導、教學負擔上，都比過往重，公費生的制度是否具吸引力，令人存疑。

不過中山工商校長李昱平認為，工教系的轉型代表教育部、高教端願意正視高中職工業類科招不到老師的問題，但是否能藉此補足師資的缺額，確實需要時間觀察。

至於公費「綁六年」是否成為學生選擇的阻力，李昱平說，自己在師培中心當老師，發現至少有三分之一的學生對於從事教職是篤定的，該系只要在篩選學生時確定其想法、熱忱，在公費又相較更有保障的前提下，對學生來說不一定是次要選擇。對於台師大工教系的轉型持樂觀態度。