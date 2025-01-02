國內首設公費技職師資班 教授看衰

為吸引學生投身技高師培，台師大工業教育系轉型為國內首個技職師資公費專班，今年將招收首屆學生，公費生一年可受領十二點八萬元，畢業後需分發至偏鄉服務至少六年。

不過有師大教授直言，近年來物價、房價不知漲了幾波，公費受領金額已不合時宜，不與時俱進恐難吸引到學生。

今年首屆 將招十五名學生

台師大工教系成立於國民政府遷台後，是台灣第一個技職教育師資培育的學系，被譽為技高、科大校長搖籃。然而隨社會變遷和少子化，報考工教系的學生愈來愈少，經教育部協調後，轉型為技職師資公費專班。

根據台師大規畫，工教系公費專班首屆將招收十五名學生，採獨招制，開放統測機械群、電機電子群學生報考，第一階段篩選統測成績，第二階段為術科和口試，公費生取得教師證後，一一九學年分發服務。

根據公費待遇標準，一般公費生就學期間可受領服裝書籍費、學雜費、住宿費、生活津貼等，一年約十二點八萬元。但師大內部教師表示，公費生受領金額和卅年前相比，約莫只漲了一倍，工教系以轉型取代停招，但公費制在當代卻無法吸引人，不看好技高會因此留住教師人才。

實際上，根據公費辦法，公費生若遭開除學籍、分發前未取得教師證或未依規定年限服務均應償還公費，統計一一○至一一二學年，償還公費人數從十六人，增為四十九人。

台師大科技與工程學院院長鄭慶民坦言，早年教師退休制度佳、薪資亦可，吸引很多清苦的優秀學生投入公費，但近年教職伴隨年金改革和薪資成長放緩，當老師僅領四萬多，何不去業界領七、八萬。窮學生寧可辦學貸也不當公費生。

鄭慶民建議，公費金額應與時俱進提高受領額度，如每月提升至三萬元，且提高公費待遇的同時，賠公費的成本也會跟著大增；再者，應放寬限制，讓公費教師進修年限比照一般教師。

台師大師培學院長林子斌也說，公費生拿了錢但要求也很多，很多公費生都被要求具雙專長，如數學加註資優專長，教程要多修四十八學分；分發偏鄉後，生活適應、交通要自己想辦法。況且數理人才業界待遇高，學生寧願選擇賠錢。

對此，教育部表示，去年二月修正辦法，將公費教師不得申請進修年限由四年減為三年，寒暑假期間進修不在此限。另已經啟動「教育部師資培育公費制度」研究計畫，研究精進作為。