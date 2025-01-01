靜宜大學深耕台中海線8年 輔導社區成社會企業推動USR

靜宜大學長期推動USR（大學社會責任），深入台中市沙鹿晉江、興安、清水南社及梧棲草湳等社區，從健康照顧做起為長輩書寫生命故事書、彩繪社區，利用在地植物，教導長輩製作手工皂、綠意包裝，並協助行銷、建構商業模式，輔導社區成為社會企業永續發展，呈現各社區的特色成果績效亮眼。

靜宜國際企業學系助理教授顏炘怡表示，該校推動USR八年，主要跟沙鹿晉江、興安、清水南社及梧棲草湳等4個社區合作；1年推動52個課程與專案計畫，進行社區發展跟高齡照顧，並於每學期舉辦成果展，發表課程的具體成果。

顏炘怡指出，今年在南社社區有長足進步，以往是為長輩製作生命故事，瞭解生命歷程，藉此發現長輩的優勢及能力；今年推動「以長為師」，利用在地「左手香」植物製作手工皂；學生也因參與課程幫助長輩行銷手工皂，獲得創業創新競賽第一名。

沙鹿區興安社區發展協會，在社區內打造「綠光尋夢園」種植「構樹」，讓長輩敲打構樹皮，做成手工皂盒「綠意包裝」；學生跟長輩一起學習包裝設計，並與「陳允宝泉」合作開發專屬的獨特包裝。

今年靜宜師生跨域合作協助梧棲區草湳社區居民，認養梧棲大排周邊區域種植蔬菜；食品營養系並為長輩進行營養評估，瞭解所種植蔬菜的相關資訊，並提供食譜，讓長輩了解如何吃得營養又健康。

沙鹿區晉江社區是毗鄰靜宜大學「小而美」的鄰居，學校今年首次為晉江里進行長輩的生命故事，並彩繪2座牆協助在地鄰居美化環境；南社社區因有具體的產品，校方透過「行銷企劃實作微學分」課程，讓學生從中瞭解產品包裝設計與行銷等策略，並能探索未來職涯。

靜宜國企系學生林采妮，參與清水南社社區USR，一開始只是協助包裝設計，為了提高辨識，進一步建立品牌「南風靜植」等商業模式；目前則規劃成立「貳春社區行銷有限公司」輔導社區成為社會企業，與系所專業職能結合。

清水南社社區發展協會理事長劉翠華表示，社區原本只做關懷據點，主要進行關懷訪視、電話問安、健康促進活動及餐飲等四大服務。靜宜大學進入社區後，教導長輩製作手工皂，讓長輩肯定自我存在價值；今年並成立社區產業手作班，開發社區閒置地種植及萃取左手香和加工製成皂，找到社區特色；尤其透過AI健身器材瞭解健康狀況，並能養成運動習慣，讓長輩身體更健康、心理更快樂。