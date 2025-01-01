高麗菜價漲！嘉大實習農場菜搶手 農場管理公費班招生熱門

嘉大農場管理公費班大二農場實習，在新民校區實習農場，栽種多種蔬菜自產自銷，期末成果展現，目前逢蔬菜價格高漲，收成高麗菜1顆成本15元，採收後50至60元銷售，較市場行情低，很快就被搶光，農場管理公費班熱門，114學年度將招收80名新生，下個月報名。

農場管理公費班培育學生，除種植生產技術，更要學習如何把優質產品販售出去，畢業學生生產管理與行銷推廣樣樣精通。公費班近幾年報名人數約180至540人之間，錄取率14.8%至44.4%間，競爭激烈，不受少子化影響。

農場管理公費班招生2月3日至19日止，歡迎有志從農高農、高工、高中、商科與家事職業學校應屆畢業生報名，農場管理公費班執行「農業部農業人才培育計畫」，提供學生公費待遇，培養有志投入農、園、漁、牧、管理、行銷、食品加工、智慧農業工作青年，培育具現代化農業經營、管理技術與行銷策略的青年農業人才，以提升產業競爭力。

農場管理公費班初試占40%，書面資料審查，錄取160名複試。複試占60%：含實地訪視27%、面試27%與農業概要筆試6%。在學期間農業部4年共補助39萬5千元，住宿與學雜費免費、每月有3千多元生活津貼、也有部分書籍費與制服費補助，4年畢業後需從農4年或在農企業場工作4年。

從農期間前3年可申請從農準備金，前2年依在校成績每月給予1萬5千-3萬元不等從農準備金，第3年可申請每月1萬元從農準備金，免利息、免償還，讓畢業後從農更安心。

學管學程主任侯金日說，農場管理公費班是全國最早成立農業公費班，1984年嘉大前身嘉義農專成立，當時由省府農林廳補助，改制嘉大停招，共招收16屆、畢業校友1017人；2015年公費班在農業部培養新世代青年農民政策下復招，目前招收10屆、畢業校友373人，合計校友1390人。

公費班有專業農業與管理師資40人以上；跨領域多元學習；完善實習實作場域農場、牧場、智農設施；實習實作課程豐富；重視業界參訪；國內與國際交流機會多，目前大四有2位學生配合國合會海外服務實習計畫，分別在聖露西亞與菲律賓實習。