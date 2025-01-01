海大、東華合編學生海洋讀本 以食魚教育為主軸

童年吃甘蔗的一段回憶，居然也可以挖出漢人來台的開發史？台大搞錯校史館是巴洛克建築？賴祥蔚教授新書《穿越臺灣趣歷史2：從猴猴族到茶金，考古最有戲的臺灣史》，以趣味歷史重新考證台灣史。 台灣藝術大學學廣

2024-12-31 16:45