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嘉大園藝系袁仕華獲花藝競賽首獎 受邀士林官邸布菊展

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學園藝學系袁仕華榮獲桃園市113年技藝推廣暨達人表揚活動「永生花藝職類」第1名。圖／嘉義大學提供
嘉義大學園藝學系袁仕華榮獲桃園市113年技藝推廣暨達人表揚活動「永生花藝職類」第1名。圖／嘉義大學提供

嘉義大學園藝學系大三袁仕華榮獲「桃園薪傳 技得藝滿」技藝推廣暨達人表揚活動「永生花藝職類」第1名，並受邀參與2024士林官邸菊展布展，展現其在花藝上的專業技能與設計巧思。袁仕華說，讓自己的專長與熱愛成為一座大橋，勇敢地跨過去，未來要由自己掌控。

袁仕華就讀龍潭高中園藝科時踏入花的世界，進而開始循序漸進的長期訓練，從連設計圖都不懂到能掌握基礎的花型與架構，並對花藝有自己的見解與設計風格。在以競賽為主體的花藝學習道路上，各個花藝老師授之以漁，他則吸收並內化，轉化成養分。

園藝科老師尤心玫曾對他說「抬頭看看大樹，大樹的姿態就是最美的自然姿態」，每當他腸枯思竭，就抬頭看看大樹、觀察周遭美的事物，平心靜氣讓靈感進入腦袋。袁仕華透過「特殊選才」管道進入嘉義大學，高中畢業前夕再獲得第2面北區金牌及全國銀牌。

進入嘉大園藝系後，袁仕華的專才獲導師王孝雯助理教授推薦，經常協助學校進行花藝布置。嘉大的樹很多，無論抬頭低頭，總是有新的想法；嘉大也有花藝社，與志同道合的夥伴一同專研學習，讓他有了更多的實務經驗。

袁仕華參加113年桃園永生花藝職類競賽，以都市叢林夜間如晝的意象、以歐式花藝的線性與群集作為主題設計，並使用材質與形狀的重複技法搭配題目規定的主色調相近色間的濃淡變化，增加層次的豐富度。使用大量可透光的透明壓克力材料，體現本次設計的主旨【光】，搭配巧思的白光LED燈串，體現夜間如晝、光湧桃園。

受邀參與2024士林官邸菊展布展這項年末盛會，讓袁仕華非常欣喜。布展的主題跟設計雖不是由他發想，但主設計師充分授權讓他盡情發揮，各個層面或多或少都有他的靈魂碎片，看到很多人的熱情與靈魂，從中也更清楚了解到自己的定位。

有了多次競賽與布展經驗，袁仕華對未來的挑戰充滿信心；他說，「我想這就是從高職與競賽中磨練出的心性，做不好就多學多做，站久了舞台總會是自己的，讓自己的專長與熱愛成為一座大橋，勇敢地跨過去，我的未來要由我自己掌控」。

嘉大園藝系袁仕華參與2024士林官邸菊展「東方動物園」布展。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝系袁仕華參與2024士林官邸菊展「東方動物園」布展。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝系袁仕華於農業部農糧署「其來有漬-國產蔬菜大進擊」記者會的花藝布置作品。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝系袁仕華於農業部農糧署「其來有漬-國產蔬菜大進擊」記者會的花藝布置作品。圖／嘉義大學提供
參觀民眾於2024士林官邸菊展「東方動物園」布展作品前合影。圖／嘉義大學提供
參觀民眾於2024士林官邸菊展「東方動物園」布展作品前合影。圖／嘉義大學提供
桃園市113年技藝推廣暨達人表揚活動副市長王明鉅（中）與嘉大園藝系袁仕華（右一）等獲獎人合影。圖／嘉義大學提供
桃園市113年技藝推廣暨達人表揚活動副市長王明鉅（中）與嘉大園藝系袁仕華（右一）等獲獎人合影。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝系袁仕華參與2024士林官邸菊展「東方動物園」布展。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝系袁仕華參與2024士林官邸菊展「東方動物園」布展。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝系袁仕華向桃園市副市長王明鉅等人介紹「光湧桃園」作品的設計理念。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝系袁仕華向桃園市副市長王明鉅等人介紹「光湧桃園」作品的設計理念。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝系袁仕華進行農業部農糧署「其來有漬-國產蔬菜大進擊」記者會布置。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝系袁仕華進行農業部農糧署「其來有漬-國產蔬菜大進擊」記者會布置。圖／嘉義大學提供

園藝科 花藝 設計師

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