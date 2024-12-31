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甘蔗帶漢人來台？台大搞錯巴洛克建築？日本搜刮鑽石？新書挖趣台灣史

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為新書封面
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童年吃甘蔗的一段回憶，居然也可以挖出漢人來台的開發史？台大搞錯校史館是巴洛克建築？賴祥蔚教授新書《穿越臺灣趣歷史2：從猴猴族到茶金，考古最有戲的臺灣史》，以趣味歷史重新考證台灣史。

台灣藝術大學學廣電系教授賴祥蔚回想第一次看見母親讓他吃甘蔗的趣事，好奇台灣人何時開始吃甘蔗，一查發現早在明朝、西元1602年陳第寫的〈東番記〉就有台灣人種甘蔗的記載；而且荷蘭人來台後，為了擴大種植甘蔗，從福建招募許多漢人來台，這是史上第一次有漢人大規模來台開墾。

因為童年時母親說過，碧潭的青山與農田以前都是外婆家的，但外婆家明明家徒四壁，賴祥蔚去挖掘歷史，赫然發現可以從家族史看見台灣史：祖上在道光年間是第一批開墾者，但後來歷經日本治台，祖上因為吸食鴉片而失去所有土地；擔任隘勇的舅公在總督府推進隘勇線時，被原住民射殺；大舅成為台籍日本兵，遠赴南洋回台後不久就病故；另一位舅舅是造船師傅，打造碧潭多數木船，也打造過老蔣總統的慈湖木船。

《穿越臺灣趣歷史2 》也發現不少被誤會的台灣史，例如台灣常以為各地很多日治時期的西式建築都是巴洛克建築，例如台灣大學學校網頁就說前總圖、現校史館是巴洛克建築；大溪老街、新莊老街也被稱為巴洛克建築，其實充滿誤會。巴洛克建築的特色是極盡奢華絢麗，台大校史館實在不符合這個特色，比較像是西方歷史式樣中的仿羅馬式建築。

賴祥蔚說，網路上有很多錯誤的台灣史資訊，以訛傳訛很可惜；也有很多謎團待解，例如日本文學家松本清張曾引用當時官員談話點出，日本在日治時期曾經從台灣與韓國搜刮了大量鑽石，但是戰敗後卻有很多都下落不明，而且這段歷史在台灣竟沒什麼記載，留下謎團，到底多少鑽石，從何而來？都還有待挖掘。

聚傳媒

建築 洛克 甘蔗

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