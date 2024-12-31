台師大學生發現寶石棘影熊蟲 新水熊蟲物種首現澳門

國立台灣師範大學生科系澳門學生梁頴儀發現新水熊蟲物種「寶石棘影熊蟲」，命名《Echiniscus gemmatus》，也是澳門首次記錄的水熊蟲物種，該研究成果已於12月發表於國際期刊《Zootaxa》。

梁頴儀表示，2019年返回澳門期間，在澳門望廈山市政公園採集地衣樣本時意外發現了新物種。該物種體色呈剔透的橘黃色，外形圓潤如寶石，因而被命名為「寶石棘影熊蟲」。命名不僅凸顯物種的外觀特徵，也希望引起社會對澳門生態環境及微觀生物研究的關注。

台師大表示，水熊蟲以其耐極端環境的能力著稱，但體型極微小，研究難度相當高。研究初期梁頴儀憑藉自學和參考書籍，逐步掌握水熊蟲採集與觀察技巧，第一隻水熊蟲樣本，便是在台師大生命科學系實驗室中找到的，也更加堅定研究水熊蟲的熱情。

梁頴儀隨持續於大學期間採集來自陽明山的水熊蟲標本，暑期赴中央研究院實習期間，學習了DNA分子分析技術，成功填補了新種鑑定所需的科學數據。克服了澳門及台灣水熊蟲研究資源有限的挑戰，發現新種後，更主動聯繫波蘭的水熊蟲分類學專家Łukasz Kaczmarek，成功完成物種鑑定工作，研究過程中透過DNA分析技術，為新種的確認提供重要依據。

梁頴儀指出，全球已知水熊蟲超過1400種，水熊蟲在生態系統中具有頂級捕食者的地位，其適應極端環境的能力一直是科學研究的重點。由於水熊蟲體型微小，過於細小的水熊蟲在處理過程中，增加了實驗難度，過程不僅考驗實驗技術，也在面對挑戰時學會了堅持與創新。

台師大表示，寶石棘影熊蟲的發現，有助於深入了解水熊蟲在特定生態環境中的適應性及生態角色，尤其是在城市化環境中的適應力，也為未來生態學研究提供嶄新研究視角。其研究意義不限於極端環境的生存特性，也涉及環境變化對其生態系統的影響，這對全球氣候變遷研究具有啟發性意義。