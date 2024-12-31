新學期家扶召集助學 男大生受助一口氣考上4所國立研究所

南台中家扶中心每學期開學前向大眾召集「助學人」，提供給受助孩子使用，新學期獎學金需求450萬元，預計提供給470名家扶學生。小潔考上女中，發現罹癌，助學金減輕壓力；小豪考上4所國立研究所，感謝助學人默默幫助。

歷年獎學金支持家扶囡仔很努力，今年考上4所國立大學研究所。有單親媽媽從事餐飲業，工時長收入低，撫養三個孩子長大，其中小豪考取清華大學、中山大學、台北大學及中央大學等國立學校經濟相關碩士班，準備申請到金融單位實習，或預修研究所學分，把握時間充實自己，未來想要擔任經濟研究員並回饋社會。

小豪從高中開始申請家扶獎學金，獎學金主要用來支付學費或是買參考書，也會把剩下的獎金存起來，作為之後如果想再多進修的本錢。他表示能夠心無旁鶩地擁抱知識、放心升學，最感謝的是默默支持他的助學人，雖然互不相識，卻是成就他學習的最大功臣。

另一家庭小潔和弟弟從小是媽媽獨力照顧，媽媽被疾病所擾，所以工作無法穩定，收入有限。小潔熱愛學習，如願考上台中女中，但開學後不久小潔發現罹癌先休學，持續住院或出院在家療養，家人照顧壓力很大。

所幸一年的治療後狀況穩定，小潔重回校園生活，格外珍惜身體健康、可以念書的時候，透過申請家扶獎學金，幫忙家中減輕經濟壓力，希望可以順利學習，未來繼續升學。

南台中家扶中心目前穩定扶助一千多戶家庭，陪伴1600多名孩子。以高中職孩子為多數，其中八成五的孩子表達會想繼續升學。

南台中家扶中心每學期開學前號召助學人挹注捐款獎學金，讓家扶囡仔更有底氣與勇氣去追求夢想。

113學年度第二學期目標450萬元獎學金，提供給150位大專和碩班同學，100位高中、職同學，以及220名國中、小同學。

獎學金捐款管道：

1. 線上捐款：https://donate.ccf.org.tw/market-url/DreamtoschoolNR

可選擇信用卡捐款、虛擬銀行轉帳或是line pay

2. 現金捐款：台中市西屯區甘肅路一段67號，服務時間星期一至星期六，上午8點至下午6點

3. 郵局劃撥捐款：劃撥帳號：00271335、戶名：南台中家扶中心、備註：獎學金