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師大生發現新水熊蟲物種 「寶石棘影熊蟲」首現澳門

中央社／ 台北31日電
來自澳門的台師大碩士班學生梁頴儀，於研究期間發現新的水熊蟲物種。聯合報系資料照片
來自澳門的台師大碩士班學生梁頴儀，於研究期間發現新的水熊蟲物種。聯合報系資料照片

來自澳門台師大碩士班學生梁頴儀，於研究期間發現新的水熊蟲物種，中文名「寶石棘影熊蟲」，也是澳門首次記錄的水熊蟲物種，為當地微觀生物學研究開創新篇章。

台灣師範大學今天新聞稿指出，水熊蟲以耐極端環境的能力著稱，但體型極為微小，研究難度相當高；台師大生命科學系碩士生梁頴儀憑藉自學和參考書籍，逐步掌握水熊蟲採集與觀察技巧。

於2019年返回澳門期間，梁頴儀在澳門望廈山市政公園採集樣本時，意外發現新物種，該物種體色呈現剔透的橘黃色，外形圓潤如寶石，並命名為「寶石棘影熊蟲（Echiniscus gemmatus）」，研究成果於今年12月刊登於國際期刊。

梁頴儀表示，水熊蟲在生態系統中具有頂級捕食者的地位，其適應極端環境的能力一直是科學研究的重點，由於水熊蟲體型微小，過於細小的水熊蟲在處理過程中也增加實驗難度。

梁頴儀提到，這個命名不僅凸顯物種的外觀特徵，也希望引起社會對澳門生態環境及微觀生物研究的關注；寶石棘影熊蟲的發現，有助於深入了解水熊蟲在特定生態環境中的適應性及生態角色，尤其是在城市化環境中的適應力，也為未來生態學研究提供嶄新的研究視角。

台師大 澳門 生態

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