大葉國際生各國學生揮毫寫春聯各有體會 拿紅包最開心

過了新年元旦，春節就近了，大葉大學華語教學中心不免俗舉辦文化體驗活動，教國際生拿毛筆寫春聯、講吉祥話，國際語言中心副主任陳俊福發紅包，讓國際生對紅色是傳統幸運色的印象格外深刻。

大葉華語教學中心國際生來自法國、史瓦帝尼、印尼、越南、日本、香港等國家與地區，有的已有在台過春節經驗，有的今年將第一次留台過節，大葉安排寫春聯認識我國春節的民俗，60人報名參加，設計學系教授鄧婉玲循序漸進，從單字的「春」和「福」練習，練熟了寫斗方，自認書寫純熟進一步挑戰四字聯。

國際生拿毛筆沾墨汁寫書法小心翼翼，除了寫錯筆畫不能重來，也深怕墨汁沾染衣服，書寫時十分專心，練完斗方寫四字聯更是專注謹慎，幾乎全場鴉雀無聲，寫完後鬆了一口氣，都說要張貼在宿舍門上，有的要留作第一次寫春聯紀念。

越南學生陳文達說，越南和台灣一樣都有春節，也會貼春聯，可是他沒寫過，來台寫春聯、拿紅包，讓他從中認識紅色也是台灣傳統幸運色，他為認為文化體驗活動連結不同國家學生，可持續發展彼此文化交流。

馬來西亞華人保有傳統過年習俗，因此馬國學生朱聯榮表示，台灣農曆新年和馬來西亞新年慶祝方式很像，都有寫書法、拜年、放鞭炮和吃年夜飯的習俗。

日本慶祝元旦，已經不過農曆新年，設計學系日本學生大浪廉說，日本過年通常是與家人團聚在家，也會到佛寺祈福，他寫春聯時感覺台灣過新年氣氛好像更熱鬧，會和家人一起出門走春，讓她認識到不同的慶祝方式。

寫春節活動最趣味的是國際語言中心副主任陳俊福等師長，穿皇帝與跳加官、宮女的服裝添年味和喜氣，陳俊福發送「一元復始」紅包，學生拿紅包除了說謝謝還要講「恭喜發財」等吉祥話；設計學系教授鄧婉玲說，國際生熱情參與學習春聯，練習喜慶時的吉祥詞句，同時對書法藝術表現出高度興趣。