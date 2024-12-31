快訊

友曝趙露思遭公司毆打！被帶到廁所「辱罵2小時」 工作人員揮巴掌辯：喝多了

中職／再來就不是我的了！陳子豪發文告別「炸裂舞」

跨年大禮！立法院會三讀通過 當沖降稅延長至2027年底

聽新聞
0:00 / 0:00

大葉國際生各國學生揮毫寫春聯各有體會 拿紅包最開心

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學國際生寫毛筆字各有特色。記者簡慧珍／攝影
大葉大學國際生寫毛筆字各有特色。記者簡慧珍／攝影

過了新年元旦，春節就近了，大葉大學華語教學中心不免俗舉辦文化體驗活動，教國際生拿毛筆寫春聯、講吉祥話，國際語言中心副主任陳俊福發紅包，讓國際生對紅色是傳統幸運色的印象格外深刻。

大葉華語教學中心國際生來自法國、史瓦帝尼、印尼、越南、日本、香港等國家與地區，有的已有在台過春節經驗，有的今年將第一次留台過節，大葉安排寫春聯認識我國春節的民俗，60人報名參加，設計學系教授鄧婉玲循序漸進，從單字的「春」和「福」練習，練熟了寫斗方，自認書寫純熟進一步挑戰四字聯。

國際生拿毛筆沾墨汁寫書法小心翼翼，除了寫錯筆畫不能重來，也深怕墨汁沾染衣服，書寫時十分專心，練完斗方寫四字聯更是專注謹慎，幾乎全場鴉雀無聲，寫完後鬆了一口氣，都說要張貼在宿舍門上，有的要留作第一次寫春聯紀念。

越南學生陳文達說，越南和台灣一樣都有春節，也會貼春聯，可是他沒寫過，來台寫春聯、拿紅包，讓他從中認識紅色也是台灣傳統幸運色，他為認為文化體驗活動連結不同國家學生，可持續發展彼此文化交流。

馬來西亞華人保有傳統過年習俗，因此馬國學生朱聯榮表示，台灣農曆新年和馬來西亞新年慶祝方式很像，都有寫書法、拜年、放鞭炮和吃年夜飯的習俗。

日本慶祝元旦，已經不過農曆新年，設計學系日本學生大浪廉說，日本過年通常是與家人團聚在家，也會到佛寺祈福，他寫春聯時感覺台灣過新年氣氛好像更熱鬧，會和家人一起出門走春，讓她認識到不同的慶祝方式。

寫春節活動最趣味的是國際語言中心副主任陳俊福等師長，穿皇帝與跳加官、宮女的服裝添年味和喜氣，陳俊福發送「一元復始」紅包，學生拿紅包除了說謝謝還要講「恭喜發財」等吉祥話；設計學系教授鄧婉玲說，國際生熱情參與學習春聯，練習喜慶時的吉祥詞句，同時對書法藝術表現出高度興趣。

國際語言中心副主任陳俊福等師長分飾皇帝與跳加官、宮女，讓寫春聯活動更趣味。記者簡慧珍／攝影
國際語言中心副主任陳俊福等師長分飾皇帝與跳加官、宮女，讓寫春聯活動更趣味。記者簡慧珍／攝影

大葉大學 春聯 書法

延伸閱讀

桃就服處春節前3場徵才上千職缺 貨運有機會高薪10萬元

北市114年春節垃圾清運 除夕加班收、初一至初三停收

新北里長協會送愛到校 138名學童開心領紅包

中監前科員收10萬紅包 讓吳健保獄中違法接見53次、吃特別餐

相關新聞

影／清華大學研發細胞運輸定身術 可「點穴」阻病毒入侵

人體細胞運作方式像一座城市，須透過精密運輸系統將各種物質送到正確位置。但運輸的速度太快成為研究難題。清華大學分子醫學所特...

大葉國際生各國學生揮毫寫春聯各有體會 拿紅包最開心

過了新年元旦，春節就近了，大葉大學華語教學中心不免俗舉辦文化體驗活動，教國際生拿毛筆寫春聯、講吉祥話，國際語言中心副主任...

新北金山微水力發電 文化大學推動磺溪公民電廠

中國文化大學永續社區與社會創新研究中心USR計畫，要推動能源轉型並為地方創造新的能源願景，計畫在金山區磺溪三和橋段推動小水力發電，此次再度來到金山區六股里與社區民眾座談，推動公民電廠讓民眾投資，藉以創造居民收益，也回饋在地讓在地能源自主。

馬偕聽語系關懷長輩 為新北石門長輩聽語篩檢

聽篩車來到石門區公所前廣場為石門區的長輩服務，原來是馬偕醫學院聽力暨語言治療學系攜手區公所、尖鹿馨窩長輩關懷據點一起舉辦的免費聽語篩檢，由專業的馬偕醫學院聽語系師生耐心的為長輩服務，希望透過聽語的篩檢，建立長輩正確的聽力及語言保健知識。

印尼親王TEJO親手鑄劍送虎科大 直言台灣是他的第2故鄉

印尼親王K.R.A.TEJO BAGUS SUNARYO，同時也是梭羅王室宮廷藝術文化總監，應虎尾科技大邀請今天來台拜訪...

政大推「生成式AI應用專題」 攜手企業推動AI實務應用

國立政治大學113學年度開設「從零到壹的AI：理論、應用與金融科技產業鏈結」系列課程，期盼培育生成式AI應用、 RAG系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。