清華整併中華簽備忘錄 最快114年3月提計畫書

聽篩車來到石門區公所前廣場為石門區的長輩服務，原來是馬偕醫學院聽力暨語言治療學系攜手區公所、尖鹿馨窩長輩關懷據點一起舉辦的免費聽語篩檢，由專業的馬偕醫學院聽語系師生耐心的為長輩服務，希望透過聽語的篩檢，建立長輩正確的聽力及語言保健知識。

2024-12-30 20:56