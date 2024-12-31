清華整併中華簽備忘錄 最快114年3月提計畫書

中央社／ 新竹縣30日電

國立清華大學校務會議通過整併中華大學意向案，今天簽署合作備忘錄，未來擬在中華大學校地設立清華平方科技園區，預計最快明年3月提整併計畫書，4月送教育部

清華大學校務會議日前通過整併中華大學意向案，校長高為元與中華大學董事長楊勝翔今天簽署「國立清華大學與中華大學學校財團法人合作備忘錄」，未來擬在中華大學校地設立「清華（平方）科技園區」推動研究與教學。

高為元會中說，清華珍惜與中華合作的機會，後續無論對學生、還是教職員安排，會用心且確保權益。

楊勝翔會中表示，簽署合作備忘錄是里程碑，整併是正確的路，期待清華珍惜及善用中華這片校地的軟硬體資源。

中華大學透過文字指出，學生於原校畢業後退場後，將校地及校產捐贈給清華大學，設立「清華（平方）科技園區」，持續推動研究與教學。

中華大學表示，將接續與清華大學討論整併具體規劃，預計最快於明年3月前完成整併計畫書，並於4月提交教育部。

教育部 校地 清華大學

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