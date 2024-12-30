馬偕聽語系關懷長輩 為新北石門長輩聽語篩檢

聽篩車來到石門區公所前廣場為石門區的長輩服務，原來是馬偕醫學院聽力暨語言治療學系攜手區公所、尖鹿馨窩長輩關懷據點一起舉辦的免費聽語篩檢，由專業的馬偕醫學院聽語系師生耐心的為長輩服務，希望透過聽語的篩檢，建立長輩正確的聽力及語言保健知識。

馨窩長者關懷據點主任林淑芬說，真的是相當感謝，為了讓篩檢順利進行，不只是出動專業的聽篩車，馬偕醫學院聽力暨語言治療學系也派出學生來一對一的服務長輩，先在區公所前進行基本的耳朵、耳道的檢視，而後再到設備齊全的篩檢車上進行專業的檢測，測驗長輩的聽力。

聽力篩檢之外還有在尖鹿馨窩長輩關懷據點裡的語言、認知檢測，要求長輩寫下聽到的字句以及畫出看見的圖案，透過馬偕醫學院聽力暨語言治療學系專業的聽語篩檢，要帶領長輩一起關注自己的聽力保健。