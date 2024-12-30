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新北金山微水力發電 文化大學推動磺溪公民電廠

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
中國文化大學永續社區與社會創新研究中心USR計畫再度來到六股里與民眾座談，推動微水力發電據點。 圖／紅樹林有線電視提供
中國文化大學永續社區與社會創新研究中心USR計畫再度來到六股里與民眾座談，推動微水力發電據點。 圖／紅樹林有線電視提供

中國文化大學永續社區與社會創新研究中心USR計畫，要推動能源轉型並為地方創造新的能源願景，計畫在金山區磺溪三和橋段推動小水力發電，此次再度來到金山區六股里與社區民眾座談，推動公民電廠讓民眾投資，藉以創造居民收益，也回饋在地讓在地能源自主。

六股里長鐘鼎平指出，很開心可以再一次邀請到中國文化大學永續社區與社會創新研究中心來到據點跟居民聊聊公民電廠計畫，期待透過資訊的分享以及建設進度的報告，讓在地的鄉親知道這個計畫對在地綠能發展的幫助，以及居民對於公民電廠投資的選擇。

中國文化大學永續社區與社會創新研究中心副主任陳潁峯說，這個USR計畫在去年已經通過能源署第一階段公民電廠示範計畫並取得補助，在第二階段也希望能夠透過與地方的座談、介紹內容，讓六股里與重和里的民眾參與投資，創立屬於在地的能源事業體。

中國文化大學永續社區與社會創新研究中心也期待透過公民電廠的推動，甚至是未來在金山能夠有更多的微水力發電據點，要提供在地好的綠電，刺激永續旅遊觀光商機，進而也讓更多青年返鄉，活絡地方永續發展。

文化大學 永續 金山

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