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印尼親王TEJO親手鑄劍送虎科大 直言台灣是他的第2故鄉

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
印尼親王致贈虎尾科技大學親手鑄造的克里斯劍，表達對培育印尼學子的謝意，由校長張信良代表接受。記者蔡維斌／攝影
印尼親王致贈虎尾科技大學親手鑄造的克里斯劍，表達對培育印尼學子的謝意，由校長張信良代表接受。記者蔡維斌／攝影

印尼親王K.R.A.TEJO BAGUS SUNARYO，同時也是梭羅王室宮廷藝術文化總監，應虎尾科技大邀請今天來台拜訪，並致贈親手打造的「克里斯劍」給校長張信良，同時舉行印尼宮廷安劍及祈福儀式，祝福虎科大並感謝台印共同培育青年學子。

「台灣是我的第2個故鄉！」本身也曾是外籍生的印尼親王「孫德裘」（中文譯），2008年來台就讀台南藝術大學碩士，所以他受訪時笑著說「講台語嘛ㄟ通！」全程說國語加台語，展現他的親和力，他說，求學期間就很喜歡台灣，他是印尼第一批來台學習藝術的學生，2年多學了很多，受益良深。

他並與虎科大印尼籍學生分享他求學過程，期待在台灣要以愛和謙懷之心，與同學相處，認真學習。被問到在台灣印象較深刻的東西，他笑說，台灣的麻辣火鍋最好吃。

印尼親王說，為感謝虎尾科技大學用心栽培印尼學生，他特親手打造一把「克里斯劍」並附上鑄劍證書送給校長，表達台印的友好和善，這也是他除了送給印尼駐台經貿代表處以外的第一把親籌劍。

今天下午印尼學生自彈自唱獻上多首印尼歌曲，歡迎親王到來並表達思鄉情切，親王則以簡單的「安劍」儀式後贈劍，同時也為學生祈福，校長張信良也感謝親王友善贈劍，他說，校方國際生約150多人，其中印尼生最多超過4成，很難得的是印尼生上進又有禮貌，將來會擴大台印教育交流。

印尼親王訪台期間，除到虎尾科大關懷學生，並將跨文化與農業科技交流，參訪虎尾糖廠、西螺漢光果菜生產合作社，了解台灣製糖文化與蔬果冷鏈技術，熱愛藝術的親王，也將走訪水林鄉掌中劇團，為2025年台灣戲曲藝術節的台灣布袋戲與印尼爪哇偶戲跨國合作，深化兩國的文化藝術國際連結。

尤其印尼親王將在台灣跨年，參加西螺大橋跨年元旦煙火，他說，重返台灣特別親切，像回到自己第2故鄉。

印尼親王致贈虎尾科技大學親手鑄造的克里斯劍，表達對培育印尼學子的謝意，由校長張信良代表接受。記者蔡維斌／攝影
印尼親王致贈虎尾科技大學親手鑄造的克里斯劍，表達對培育印尼學子的謝意，由校長張信良代表接受。記者蔡維斌／攝影
印尼親王造訪虎尾科技大學祝福印尼學生。記者蔡維斌／攝影
印尼親王造訪虎尾科技大學祝福印尼學生。記者蔡維斌／攝影
印尼學生自彈自唱歡迎親王到訪。記者蔡維斌／攝影
印尼學生自彈自唱歡迎親王到訪。記者蔡維斌／攝影
印尼親王孫德裘也曾來台攻讀研究所，他豎起雙手母指，說他很愛台灣，台灣是他第二故鄉。記者蔡維斌／攝影
印尼親王孫德裘也曾來台攻讀研究所，他豎起雙手母指，說他很愛台灣，台灣是他第二故鄉。記者蔡維斌／攝影
印尼親王致贈虎尾科技大學親手鑄造的克里斯劍，表達對培育印尼學子的謝意，校長張信良回贈台灣造型玉感謝熱愛台灣的親王。記者蔡維斌／攝影
印尼親王致贈虎尾科技大學親手鑄造的克里斯劍，表達對培育印尼學子的謝意，校長張信良回贈台灣造型玉感謝熱愛台灣的親王。記者蔡維斌／攝影
印尼親王致贈虎尾科技大學親手鑄造的克里斯劍，表達對培育印尼學子的謝意，親王贈劍前「安劍」儀式。記者蔡維斌／攝影
印尼親王致贈虎尾科技大學親手鑄造的克里斯劍，表達對培育印尼學子的謝意，親王贈劍前「安劍」儀式。記者蔡維斌／攝影

印尼 台語 跨年

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