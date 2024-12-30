政大推「生成式AI應用專題」 攜手企業推動AI實務應用

國立政治大學113學年度開設「從零到壹的AI：理論、應用與金融科技產業鏈結」系列課程，期盼培育生成式AI應用、 RAG系統建置等方面的AI專業素養人才。此計畫為教育部補助之微學程，包含「線性代數」、「機器學習」、「生成式AI：文字與圖像生成的原理與實務」等，最後還有「生成式AI應用專題」實習課，邀請企業與學生共同開發實務專案，將理論知識轉化為實際應用。

「生成式AI應用專題」實習課程由政大職涯中心與應用數學系合作，從校級整合產學合作，邀請企業擬定AI實習專案主題。目前已有超過13家企業共襄盛舉，包含國泰金控、研華科技、中國信託、玉山銀行、勤業眾信、和碩聯合科技、遠東新世紀等，企業職缺持續增加中。每家企業預計召募3至5位同學組成團隊，由企業與學校共同輔導學生完成生成式AI的應用專案，並於學期末舉辦發表會，既是學生的跨領域學習方式，也是企業達成多元的合作推廣。

計畫主持人、應數系副教授蔡炎龍指出，這門課程並非「企業出題，學界解題」，而是雙方共同完成一個生成式AI專案。在現今企業追求AI落地的時代，蔡炎龍認為並非人人都要成為AI工程師，而是在自己的專業領域內具備AI素養，進而實現跨域精神。

「生成式 AI 應用專題」實習課程由應數系副教授陳政輝開課，共計三學分，現階段限定大三以上及碩士班的同學選課，但完全不限制科系背景，由企業提供課程專案或正式實習。蔡炎龍進一步說明，若同學有程式經驗且了解語言模型會較容易上手，但也歡迎零基礎的學生前來上課，學校會提供線上速成班，讓新手迅速掌握生成式AI、RAG概念及AI倫理。

蔡炎龍也說，若學生只想執行簡單的人工智慧專案，學校也提供「心靈處方箋療癒機器人」、「梅花易數AI占卜師」讓同學進行實作。「心靈處方籤療癒機器人」與法鼓山、法青會合作，運用AI來「解籤」；「梅花易數AI占卜師」則由應數系校友、命理書作家劉宣谷帶領，用AI排出卦象，解決學生的問題。

儘管適逢期末考期間，課程說明會仍吸引近250名學生報名，另有多名學生透過線上直播參與。心理四學生曾鈺庭表示，AI技術本質上是在模擬人類行為模式，這與心理學的研究領域有諸多共通之處，參加這次說明會，希望能找到將心理學理論與AI實務結合的機會。來自馬來西亞的創新國際學院三年級生紀宏釗則說，自己對程式很有興趣，未來求職也想往程式方面發展，結合理論與實務的課程正符合未來的職涯規畫。