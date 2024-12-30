中原大學跨年奔34K元旦升旗 40年如一日挑戰體力迎新年
2024年尾聲倒數、迎接2025年到來，中原大學今天上午表示，該校秉持傳統，每年12月31日最後一天舉辦跨年倒數，點燃璀璨煙火，隨即各社團師生騎乘單車、直排輪展開34公里行程，一路奔向總統府，參加2025元旦升旗典禮，挑戰體能及表現愛國精神
中原大學這項跨年倒數暨總統府元旦升旗活動，自1986年由該校田徑隊發起，今年邁入第40個年頭，成為該校每年盛事，活動將在12月31日晚上23時30分在校門口舉行，現場倒數計時和施放跨年煙火，為配合這項活動展開，校方舉辦「踏冰逐風．騎慶70」授旗活動，由副校長洪穎怡授旗，校牧馬育慧為活動獻上祝禱師生一路平安。
參加2025年元旦升旗師生以騎單車、直排輪方式，全程34公里透過路溜、路跑從中原大學一路奔向總統府，參加元旦升旗典禮，今年包括溜冰社、單車休閒社、路跑社和緊急醫療救護社、企研所路跑社成員加入，也吸引全國8所大專院校共同參與，以團體合作挑戰體力，為新的一年注入青春活力。
洪穎怡表示，2025年是該校參加總統府元旦升旗第40周年，也是中原大學校慶70周年第一個活動，透過騎單車、直排輪路溜與路跑方式，前進總統府，需要挑戰體力、還要在低溫、熬夜及長距離的挑戰，過程不容易，以往過程常見學生在崎嶇路段相互幫忙畫面，展現中原人的精神，更是全人教育理念的實踐。
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