中原大學跨年奔34K元旦升旗 40年如一日挑戰體力迎新年

2024年尾聲倒數、迎接2025年到來，中原大學今天上午表示，該校秉持傳統，每年12月31日最後一天舉辦跨年倒數，點燃璀璨煙火，隨即各社團師生騎乘單車、直排輪展開34公里行程，一路奔向總統府，參加2025元旦升旗典禮，挑戰體能及表現愛國精神

中原大學這項跨年倒數暨總統府元旦升旗活動，自1986年由該校田徑隊發起，今年邁入第40個年頭，成為該校每年盛事，活動將在12月31日晚上23時30分在校門口舉行，現場倒數計時和施放跨年煙火，為配合這項活動展開，校方舉辦「踏冰逐風．騎慶70」授旗活動，由副校長洪穎怡授旗，校牧馬育慧為活動獻上祝禱師生一路平安。

參加2025年元旦升旗師生以騎單車、直排輪方式，全程34公里透過路溜、路跑從中原大學一路奔向總統府，參加元旦升旗典禮，今年包括溜冰社、單車休閒社、路跑社和緊急醫療救護社、企研所路跑社成員加入，也吸引全國8所大專院校共同參與，以團體合作挑戰體力，為新的一年注入青春活力。