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產官學組團赴阿曼談AI與半導體合作 啟動雙向交流

中央社／ 台北29日電

外交部長林佳龍上任後力推經貿外交，涉外官員指出，阿曼有意與台灣深化半導體合作，近期與台灣展開雙向交流，駐阿曼代表處12月促成產官學訪問團赴阿曼洽談半導體及AI領域的相互投資合作，同時阿曼也派遣22名學員來台參與半導體研習課程。

涉外官員指出，半導體技術是台灣優勢產業，在經貿外交扮演重要角色，阿曼政府高度重視與台灣的合作，表達投資及人才交流的強烈意願，正規劃一項涵蓋人才培訓與專業實驗室建設的「3+7年半導體計畫」，希望與台灣在半導體領域深化合作。

涉外官員表示，在駐阿曼代表處的推動下，4名明新科技大學教授與4家半導體企業主管組成的台灣產官學訪問團，12月間前往阿曼展開為期6天的交流，期間拜會阿曼投資總署（OIA）及交通通訊與資訊科技部，並參訪當地科技院校。

涉外官員說，產官學訪問團與阿曼主權基金旗下最大科技集團Ithaca以及多家中小企業，針對未來在半導體及AI領域的相互投資合作進行深入洽談，明新科技大學也與阿曼尼日瓦大學簽署合作備忘錄。

涉外官員表示，阿曼遴選22名學員赴台，分別前往明新科技大學及中興大學參與為期2週的半導體研習課程。這項計畫由外交部委託執行，課程內容涵蓋IC設計、封裝技術等，並與台積電、聯發科等業界領導廠商合作，有助於阿曼學生來台工作或進修的意願。

涉外官員強調，科技、資金與人才是支撐經貿外交的三大支柱，透過人才培育與技術交流，不僅能深化台灣與友邦及友好國家的關係，也能實現台灣在全球供應鏈中的領導地位，進一步推動「台灣好，世界好」的精神，並提升台灣的經濟韌性與國際能見度。

半導體 經貿

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