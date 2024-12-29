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大專校院AI聯盟增課程 協同教師難尋

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部本學期推動台灣大專校院人工智慧學程聯盟（ＴＡＩＣＡ），但有教師反映，開課教師都來自頂大，下學期部分課程要求各校安排協同教師，但聯盟課程授課時間近期才排定，對協同教師又有標準要求，各校性質不一，實在很難找協同教師。

ＴＡＩＣＡ本學期由台大、成大等教授開授五門線上課程，下學期將再開六門課，聯盟學校則擴充至五十五所。其中四門課為條件式授權，參與的聯盟學校需提供協同教師與開課教師搭配、協助評分並輔導校內學生。

但有大學教授表示，協同教師還設有相關條件，如「人工智慧倫理」即建議協同教師要曾修習機器學習基本概念六小時、曾受哲學倫理學、思辨訓練；也有課程建議，協同教師須具深度學習基本概念、熟悉生成式ＡＩ應用，導致部聯盟學校間反映找不到協同教師。

該名教授談到，部分科大性質重理工，很難找到符合條件的協同教師。也有公立大學教授直言，教師本來就有自己的教學研究，「掛這有利升等嗎？」最後恐怕要提出獎勵才有菜鳥願意。

陽明交大教務長陳永昇說，人工智慧倫理一門課對協同教師的要求較多，確實不易找，但陽明交大設有人文社會學院，有信心會找到人。

中原大學教務長皮世明也說，中原希望協同教師跟課輔導，但因老師要詳盡了解課程、一周綁定四小時，還須發給協同教師鐘點費，且協同教師必須以專任教師為主，目前還沒完全找到人。

教育部回應，四門條件式授權課程僅人工智慧倫理因課程需討論，才嚴格要求協同教師帶班，具ＡＩ使用經驗即可；其他三門課協同教師偏向助教性質，屆時也會由專案辦公室安排培訓。國內各大學多有加入相關大學系統，若學校真的找不到協同教師，該校學生也能透過大學系統到他校就讀。

倫理 教師 陽明交大

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