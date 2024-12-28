大專校院AI聯盟下學期再開6門課 各校協同教師卻難尋

教育部本學期推動台灣大專校院人工智慧學程聯盟（TAICA），但有教師向本報反應，55所聯盟學校包括頂尖公立大學到私立科大，但開課教師都來自頂大，下學期數門課程要求各校安排協同教師協助指導校內學生，但聯盟課程授課時間近期才排定，對協同教師又有標準要求，學校性質不一，實在很難找協同教師。

TAICA本學期由台大、成大等教授開授五門線上課程，下學期將再開設六門課，聯盟學校則從本學期25所擴充至55所。又下學期其中四門課為條件式授權，參與的聯盟學校需提供協同教師與開課教師搭配，協助評分並輔導校內學生。

但有大學教授向本報表示，近日聯盟學校間反應找不到協同教師，因協同教師設有相關條件，如人工智慧倫理一門課，建議協同教師要曾修習機器學習基本概念六小時、曾受哲學倫理學、思辨訓練；也有課程建議，協同教師須具深度學習基本概念、熟悉生成式ＡＩ應用。

該名教授談到，部分科大性質重理工，很難找到符合條件的協同教師，再者，很多教師下學期研究、教學時間早已排定，學校總不能強迫老師配合。也有公立大學教授直言，教師本來就有自己的教學研究，「掛這有利升等嗎？」最後恐怕要提出獎勵，才有菜鳥願意接。

陽明交大教務長陳永昇表示，協同教師可讓作業批改、評分等更因地制宜，以陽明交大為例，確實希望協同教師能把該時段空下來、盡量跟課，又人工智慧倫理一門課對協同教師的要求較多，確實不易找，但陽明交大設有人文社會學院，有信心會找到人。

中原大學教務長皮世明也談到，中原也希望協同教師跟課輔導，又老師要詳盡了解課程、一週綁定四小時，也必須發給協同教師鐘點費，且協同教師必須以專任教師為主，「目前還沒完全找到人。」

教育部回應，四門條件式授權課程僅人工智慧倫理因課程需討論，才嚴格要求協同教師帶班，僅希望協同教師具ＡＩ使用經驗即可，並非一定要ＡＩ專家，對各校而言應非太嚴苛的要求；其他三門課協同教師偏向助教性質，屆時也會由專案辦公室安排培訓。

但日前提供各校的協同教師建議條件並非僅要求「具ＡＩ使用經驗」或「助教性質」，未來是否不要這麼寫？教育部也說，會將意見轉交給專案辦公室參考。

教育部也說，又國內各大學多有加入相關大學系統，若一校真的找不到協同教師，該校學生也能透過大學系統到他校就讀。TAICA預計明年一月下旬召開學校說明會，針對協同教師條件等亦將進行說明並徵詢學校意見。