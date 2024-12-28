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鐵肺會計師黃鴻隆因故過世 東海大學悼念生命鬥士

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
黃鴻隆會計師(右)身體殘缺，但仍活出生命極限。聯合報系資料照片
黃鴻隆會計師(右)身體殘缺，但仍活出生命極限。聯合報系資料照片

有「鐵肺會計師」之稱的誠品聯合會計師事務所所長黃鴻隆驚傳因故過世，東海大學28日證實並發布聲明，悼念這位生命鬥士：「東海大學全體師生深感悲痛，沉痛悼念傑出的校友黃鴻隆先生。」

東海大學指出，黃鴻隆以堅韌與熱情，書寫一段永不妥協的生命詩篇，並以無私奉獻，點亮了無數人的人生。他的一生，是對生命價值最深刻的詮釋，更是對東海精神最完美的實踐。

黃鴻隆是東海大學會計系第23屆畢業生，持續深造於上海財經大學與東海會研所EMBA。他2歲罹患小兒麻痺症，身體的殘缺從未成為他的羈絆，反而成為他創造奇蹟的動力。26歲時，以無比的毅力考取全台最年輕的會計師執照，並克服重重困難，28歲返回故鄉彰化，創立誠品聯合會計師事務所。

經過多年經營，他將事務所發展為彰化規模最大的會計師事務所，擁有超過30位員工。他的專業成就輝煌，而他無私奉獻社會的精神，更讓人由衷敬佩。

東海大學指出，黃鴻隆不僅在專業領域深耕，更以熱忱推動公益事業。他舉辦琉璃義賣，將所得用於訓練身障者第二專長，幫助弱勢族群重新站起來。

他對生命的態度充滿浪漫與哲思，曾引用法國哲學家傅柯的話語：「美學的生活，就是把自己的身體、行為、感覺和激情，變成一件藝術品。」這種「經營生命」的理念，深深影響了他對工作與人生的詮釋。

黃鴻隆校友的故事，是每一位東海學子心中最真摯的感動。他以堅韌的意志證明，即使身體有所限制，也能以靈魂的自由，創造無限的可能；他以樂觀的態度告訴我們，當挫折來臨時，只要選擇成為「箇中學習者」，生命中的貴人與能量便會源源而來。

東海大學在悼念聲明中提到：「今天，我們送別這位用生命發光發熱的校友，他留給我們的不只是感動，還有深刻的啟發。他的精神將永遠激勵我們，用高度的熱忱與堅定的態度，去迎接生命的每一次挑戰。」

周大觀文教基金會今年4月舉辦「2024年第27屆全球熱愛生命獎章」頒獎典禮，黃鴻隆榮獲全球熱愛生命獎章。周大觀文教基金會指出，黃鴻隆雖小兒麻痺需靠呼吸器維生，但他無懼身體殘缺，仍在會計專業上深造，並且能無私貢獻自己，發光發熱，長年推動社會公益，成就獲肯定。

三敗死神，身體殘缺，但仍活出生命極限，有「鐵肺會計師」之稱的黃鴻隆，曾歷經5次脊椎側彎手術、3次重度昏迷插管，但仍展現對生命熱情。

周大觀文教基金會表示，鐵肺會計師黃鴻隆不但擔東海大學EMBA企業二代組授課教師，還從會計跨入法律，積極推動《公司法》修正，守護臺灣隱形的冠軍企業。

除此之外，他還邀請多家企業募資成立公益信託基金，贊助國內財經法律環境研究發展，促進建構台灣企業需要的法律財經環境，為台灣企業的永續發展盡一份心力，落實「利他」與「共好」，形成「善的循環」，是一位經營生命，熱愛生命的勇者。

東海大學校友、鐵肺會計師黃鴻隆(坐者)今年4月榮獲全球熱愛生命獎章。聯合報系資料照片
東海大學校友、鐵肺會計師黃鴻隆(坐者)今年4月榮獲全球熱愛生命獎章。聯合報系資料照片

小兒麻痺 東海大學

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