TOEFL ITP獎學金頒獎典禮 學術多元、連結國際

2024年TOEFL ITP獎學金頒獎典禮28日於台北101 SPACE 88圓滿舉行，學術菁英齊聚一堂，分享研究成果，展露學術能量。活動由TOEFL ITP台灣區總代理忠欣股份有限公司主辦，秉持推動學術研究與國際交流的初衷，以實際行動支持青年人才的夢想與努力。

TOEFL ITP高等教育學術研究獎學金計畫鼓勵青年學子精進英語能力，展現學術研究的國際視野。計畫分為「研究計畫組」與「國際發表組」，申請資格涵蓋居住於台灣並就讀於中華民國立案大專院校的學生。研究計畫組要求提交國科會審核通過的研究計畫；國際發表組則需取得國際期刊或研討會發表資格。今年4月開放申請，吸引了來自全台及國際背景的學子踴躍參與，最終研究計畫組有24位，國際發表組有15位，共39位得獎者脫穎而出。

忠欣公司表示，獎學金得主來自台灣24所大專院校，包括國立臺灣大學、國立陽明交通大學、高雄醫學大學等，研究領域涵蓋醫療科技、環境科學、數位教育與人文藝術，充分體現台灣學術研究的深度與廣度。

得獎者的背景展現了學術交流的多元性，不僅有台灣本籍生，也有來自香港、越南及印度的學生，展現國際化特色。其中，一位來自越南的母親克服語言與文化差異，帶著孩子一同出席典禮，為現場增添溫馨氣氛。推薦教授陣容同樣國際化，包括來自日本及韓國的指導教授，他們以專業與熱忱陪伴學生邁向成功，顯示跨國合作的重要性。

忠欣公司董事長邵作俊在致詞中指出：英文能力在學術研究中的重要性不可忽視。他表示，醫學、自然科學、工程學等領域，超過九成的研究是以英文發表，甚至社會科學與人文領域也有超過八成以上以英文進行發表，顯示出英文是學術研究不可或缺的工具。這項獎學金計畫不僅是對學生努力的肯定，更希望為他們的學術旅程點燃動力，協助其站上國際舞台，讓台灣的研究成果發光發熱。

典禮中，得獎者依序分享研究方向與心得，無論是探討社會議題、運用科技解決環境挑戰，還是提升教育與醫療效能，成果令人印象深刻。三位出席的指導教授也分享了指導經驗，並勉勵學生以堅持與熱忱面對學術挑戰。忠欣為每位教授致贈感謝狀，以表彰他們對學術研究的支持。

活動最後，曾獲「吳大猷先生紀念獎」的曾聖翔副教授以《我有一個夢》為題演講，以親身經歷分享研究旅程中的啟發與挑戰，鼓勵學生在學術道路上堅守初衷，勇敢追求夢想，為典禮畫下完美句點。

忠欣公司表示，明年將持續推動獎學金計畫，鼓勵更多學生投入學術研究，盼望台灣人才能持續在國際舞台上嶄露頭角，為全球學術發展注入更多創新與活力。