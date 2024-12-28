成大年度探空氣球釋放 培養學生理解太空任務

在軍方和民航局核准下，國立成功大學太空系統工程研究所今天展開年度探空氣球釋放任務，攜帶實驗儀器升空至平流層，蒐集相關數據，最終墜落於太平洋。

成大太空系統工程研究所經過1學期籌劃，今天在歸仁校區展開年度探空氣球釋放任務，且首度邀請國立台南一中、台南二中及南科實中學生參與，4組探空氣球任務通過飛行備便審查，攜帶實驗儀器升空至平流層25公里至30公里高空處。

成大表示，此次探空氣球釋放任務攜帶儀器，以偵查氣候儀器居多，儀器內含通訊器、感測器、磁力針等，儀器將隨著氣球破裂而墜入大海。

太空系統工程研究所副所長吳志勇指出，探空氣球是高效、經濟太空實驗平台，因太空任務需耗時多年且資金龐大，衛星、火箭任務成本較高，探空氣球則提供高安全性、低成本、高靈活性與短任務週期替代方案，也讓學生自由使用探空氣球，理解太空任務過程。

吳志勇表示，國際航線飛機多在平流層飛行，高度10公里以上，但探空氣球已超過飛機高度，每年選在此時釋放主因是風向關係，不能影響日常航線，一路往東飛行1小時至3小時後墜落於太平洋。

成大希望透過實作任務，讓學生體驗太空任務完整流程，並在飛行後完成數據分析與任務檢討，驗證理論與實踐，培養太空系統工程專業技術與問題解決能力，同時讓更多高中生了解航空太空工程學科。