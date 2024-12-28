被嗆「逃避出社會才讀碩士」！過來人吐無奈心聲：環境所迫

每年都有不少大學生、甚至社會人士選擇報考研究所，除了增進學識以外，也為未來的職涯發展鋪路。然而近日一位網友表示，他在網上認識一名高中畢業的社會人士，對方表示「碩士是給逃避出社會的人去讀的」，原PO則認為有學到知識就不算浪費時間。原PO也好奇，碩士生們都是因為哪些理由才選擇繼續升學？

原PO在Dcard發文表示，他在交友軟體上遇到一位高中畢業的社會人士，聊天時對方指出，「碩士就是給逃避出社會的人讀」，認為讀碩士被教授使喚沒錢拿，到社會上工作被使喚還能賺錢，且大多數碩士生都在逃避社會、浪費時間。

原PO也發表自己的看法，他認為只要在過程中有學到東西，那就不算浪費時間，更非外人可以擅自評斷的。

原PO表示，他知道不少理工科系的學生會在畢業後直接唸碩士，商科領域也有不少工作會以碩士學歷做為求職門檻，好奇其他研究生們都是出於哪些原因才選擇讀碩士呢？

許多碩士生留言分享自己的心路歷程，「我是逃避職場加上一點自我實現的成分，主要是我覺得只要自己是往高處提升，就願意去達成。不過我是先工作才去考碩的，對我來說讀書算是一種調整自己生活的方式」、「除了目標職位門檻的最低要求之外，我個人唸碩士的另一個原因是想轉換專業領域」、「我商科，多給自己時間精進自己」。

也有不少人表示，有無碩士學歷，在職場上的薪資差距甚大，「我是因為讀一個碩士，可以讓起薪從4萬變8萬」、「讓我從26k作業員，變成80K系統廠帶線仔」、「我大學時期的同學年薪大概介於55~70萬之間，然後我讀完研之後，起薪120萬」、「我也不想讀碩班好嗎，不知道是誰把台灣的環境搞得碩畢跟基本學歷一樣。就算國立大學畢業，普通人沒碩畢，找工作薪水一樣低的可怕」。

還有網友分析該名社會人士心態，「對社會上多數人來說碩士不是必要，一屆的電資、理工、商管碩士加起來，占同年齡層就業人口的比例恐怕也不高」、「在同溫層，我們都清楚認知我們未來的工作碩士是門檻，如果外面的人不是在這些領域，應該也很難理解為什麼要讀碩士，根本原因就是認知上的差異」。