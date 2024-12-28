快訊

MLB／破隊史紀錄！響尾蛇6年2.1億美元搶下塞揚強投伯恩斯

熟客忘帶錢包求賒帳遭拒！怒喊「以後不來了」 老闆求饒也沒用

小燕子趙薇宣布離婚！證實「早就解除婚姻關係」

聽新聞
0:00 / 0:00

被嗆「逃避出社會才讀碩士」！過來人吐無奈心聲：環境所迫

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，碩士生當初想讀研究所的理由為何？情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
網友好奇，碩士生當初想讀研究所的理由為何？情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

每年都有不少大學生、甚至社會人士選擇報考研究所，除了增進學識以外，也為未來的職涯發展鋪路。然而近日一位網友表示，他在網上認識一名高中畢業的社會人士，對方表示「碩士是給逃避出社會的人去讀的」，原PO則認為有學到知識就不算浪費時間。原PO也好奇，碩士生們都是因為哪些理由才選擇繼續升學

原PO在Dcard發文表示，他在交友軟體上遇到一位高中畢業的社會人士，聊天時對方指出，「碩士就是給逃避出社會的人讀」，認為讀碩士被教授使喚沒錢拿，到社會上工作被使喚還能賺錢，且大多數碩士生都在逃避社會、浪費時間。

原PO也發表自己的看法，他認為只要在過程中有學到東西，那就不算浪費時間，更非外人可以擅自評斷的。

原PO表示，他知道不少理工科系的學生會在畢業後直接唸碩士，商科領域也有不少工作會以碩士學歷做為求職門檻，好奇其他研究生們都是出於哪些原因才選擇讀碩士呢？

許多碩士生留言分享自己的心路歷程，「我是逃避職場加上一點自我實現的成分，主要是我覺得只要自己是往高處提升，就願意去達成。不過我是先工作才去考碩的，對我來說讀書算是一種調整自己生活的方式」、「除了目標職位門檻的最低要求之外，我個人唸碩士的另一個原因是想轉換專業領域」、「我商科，多給自己時間精進自己」。

也有不少人表示，有無碩士學歷，在職場上的薪資差距甚大，「我是因為讀一個碩士，可以讓起薪從4萬變8萬」、「讓我從26k作業員，變成80K系統廠帶線仔」、「我大學時期的同學年薪大概介於55~70萬之間，然後我讀完研之後，起薪120萬」、「我也不想讀碩班好嗎，不知道是誰把台灣的環境搞得碩畢跟基本學歷一樣。就算國立大學畢業，普通人沒碩畢，找工作薪水一樣低的可怕」。

還有網友分析該名社會人士心態，「對社會上多數人來說碩士不是必要，一屆的電資、理工、商管碩士加起來，占同年齡層就業人口的比例恐怕也不高」、「在同溫層，我們都清楚認知我們未來的工作碩士是門檻，如果外面的人不是在這些領域，應該也很難理解為什麼要讀碩士，根本原因就是認知上的差異」。

升學 研究所 碩士 碩畢 科系 職場 門檻

延伸閱讀

建中揪團買麥當勞PO文遭炎上 校方道歉曝當事學生態度

麥當勞事件 雄中校長親巡網訓斥學生「一點都不好笑」

博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

建中生吃麥當勞遭「醫學系封殺令」 蘇一峰轟霸凌未成年、直指3大錯誤

相關新聞

被嗆「逃避出社會才讀碩士」！過來人吐無奈心聲：環境所迫

每年都有不少大學生、甚至社會人士選擇報考研究所，除了增進學識以外，也為未來的職涯發展鋪路...

布局矽光子與先進封裝 台科大辦半導體所、設研究中心

為因應半導體產業快速變遷與人才需求，台灣科技大學於113學年度成立「先進半導體科技研究所」，也將於華夏校區設立「半導體創...

彰投雲嘉最有錢私立大學在彰化 強調財務穩健永續經營

大專院校新生註冊率未達教育部訂定的標準，通常伴隨而來的問題是財務狀況，彰化縣大葉大學今發布訊息，強調可用資金高居彰投雲嘉...

影／成大學生施放探測氣球 攜自己研發儀器到30公里高空

成功大學太空系統工程研究所師生今天在歸仁校區航太中心施放4組攜帶學生設計製作儀器的探空氣球。預估將飛到平流層、達到25到...

政大攜國泰金控 獎學金+實習培養外籍金融人才

國立政治大學與國泰金融控股股份有限公司日前簽署國際生產學合作備忘錄，該案由政大職涯發展中心與國泰金控歷經4個月籌畫，共同...

文組生重實用跨域 教團分析：青睞科系完整綜合型大學

升學輔導平台大學問統計，近年高中生選擇文史哲外語等學群，更重視實務應用、國際視野和跨域。分析網站數據，2024文組傾向的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。