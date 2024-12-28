彰投雲嘉最有錢私立大學在彰化 強調財務穩健永續經營

大專院校新生註冊率未達教育部訂定的標準，通常伴隨而來的問題是財務狀況，彰化縣大葉大學今發布訊息，強調可用資金高居彰投雲嘉私校第一，財務穩健，代表具備永續辦學的實力。

教育部「大專校院校務資訊公開平台」昨（27）公布各校113學年度資料，包括大葉大學在內，有9所大專校院新生註冊率未達六成，俗稱在「淹水線」以下。學雜費是學校最大宗收入，學生少，學校可收到的學雜費跟著減少，考驗學校永續經營能力。

大葉今強調，校方可用資金項目，名列全國私立一般大學第十八名，高居彰投雲嘉私校第一，深具財務穩健與永續經營實力。

大葉指出，自創校以來始終秉持「德國師徒制」教育理念，結合師徒傳承與產學合作兩大特色，提供跨域整合、跨界合作的學習機會，培養學生成為具有國際視野和專業技能的實作型人才，即使面對近年少子女化的挑戰，大葉依然發揮財務實力展現教學豐碩成果。

大葉表示，校方積極因應國家政策發展，鏈結在地與國際，無論國際化教育實踐、跨領域專業精緻培育，或是永續發展推動，大葉大學都走在教育創新的前端，透過「國際化」、「精緻化」和「永續化」的理念，致力創新教學並持續深化產學合作，培養全方位能力的人才，且人工智慧迅速發展，針對產需求設計出多元且具前瞻性的跨領域課程，114學年度新設立的半導體學士學位學程將招生，提供學生快速投入產業的競爭優勢。