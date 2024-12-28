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影／成大學生施放探測氣球 攜自己研發儀器到30公里高空

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影
成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影

成功大學太空系統工程研究所師生今天在歸仁校區航太中心施放4組攜帶學生設計製作儀器的探空氣球。預估將飛到平流層、達到25到30公里高空，在1到3小時左右監測實驗內容。校方邀請台南一中、二中與南科實中學生參觀，希望爭取優秀學生就讀。

成大開設「太空任務與系統設計」課程，學生先前在18周課程中學習相關知識與組裝技術，這次任務事先通過飛行審查，取得軍方及民航局許可釋放，飛行高度遠高於一般民航客機10公里高度，期待氣球完成設定任務後，依預測氣流軌跡墜落太平洋。

參與「探空氣球釋放任務」課程學生針對測量高空大氣溫度、壓力與臭氧、光敏電阻、遙測控制等不同主題設計探測器材、隨著灌注氦氣的高空氣球升到一定高度收集相關數據，歸納理解後提出研究報告。

太空系統工程研究所副主任吳志勇表示，這次任務印證系統工程課程內容，幫助學生理解完整流程。

邀請台南頂尖中學高二、高一學生70多人參觀，當然希望有助吸引優秀學生來就讀。當下各校招生日漸不易，及早讓高中生了解課程內容，能夠吸引有興趣的學生。

南一中天文社團成員學生表示，接觸成大課程、參觀實際操作後幫助自己了解沒聽過的內容、學習到實驗器材組裝、GPS定位相關資訊；至於將來是否選擇成大，還是需要多想想。

太空任務花費大量人力物力與開發時程，尤其是火箭、衛星成本高，民間學校要投入研發教學相當困難。探測氣球相對成本較低，也能夠學習到相關知識技能，目前一組成本一到兩萬元。

吳志勇指出，太空科學短時間內要做到理論與實務兼顧是很大挑戰。目前台灣只有成大有探空氣球相關課程，學生短短一學期就能實作探空氣球、比照衛星與火箭任務逐步訓練與實踐飛行、地面單元等不同太空系統工程與繁複任務設計，真的不容易。

成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影
成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影
成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影
成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影

成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影
成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影

成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影
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成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影
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成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影
成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影
成大學生施放探測氣球帶自己研發儀器到30公里高空。記者周宗禎／攝影

太空 成大

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