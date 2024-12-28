政大攜國泰金控 獎學金+實習培養外籍金融人才
國立政治大學與國泰金融控股股份有限公司日前簽署國際生產學合作備忘錄，該案由政大職涯發展中心與國泰金控歷經4個月籌畫，共同引進優秀國際生，提供入學機會、獎學金、企業實習等產學合作。
政大表示，職涯發展中心近兩年來推動國際學生職涯輔導工作，也適逢國泰金控布局東南亞市場，雙方培育國際人才的理念不謀而合。
政大表示，首年以「應用經濟與社會發展英語碩士學位學程」（IMES）試行，特別聚焦金融經濟、資訊科技及數位數據等專業領域。獲選的外籍學生可獲得豐厚的獎學金支持，更有機會透過國泰金控及其子公司實習機會，了解台灣金融產業實務運作，也為金融產業培育國際人才。
政大副校長蔡維奇表示，國泰金控與政大是長期合作夥伴，本次簽署合作備忘錄，象徵合作範疇從院級提升至校級層次，進一步擴大至外籍人才培育領域。他強調，合作特別聚焦東南亞優秀人才的培育計畫，透過完整的獎學金方案與實習機會，強化政大招收傑出外籍生的競爭優勢，更能協助人才在台累積實務經驗。
國泰金控行政處副總經理翁德雁表示，透過實習機會與獎學金計畫，期望協助國際學生在台灣累積實務經驗，同時為集團儲備具備國際視野的專業人才。
政大指出，國際生合作計畫未來將擴大到全校各院系，職涯發展中心與國泰金控目前也正在推動包括AI企業實習課程在內的多項合作專案。雙方期許未來在人才培育領域建立更緊密的關係。
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