快訊

反制侵權自我矮化 故宮擬去「國立」改「台北」登陸註冊

黃國昌曝柯文哲「關4個月反應變慢」？ 專家：封閉環境刺激少

逢甲夜市「必買名店美食」遭嫌太乾…老饕反駁：甜鹹香又不油

政大攜國泰金控 獎學金+實習培養外籍金融人才

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大與國泰金控共同簽署產學合作備忘錄，由副校長蔡維奇（右）與國泰金控行政處副總經理翁德雁見證。圖／政大提供
政大與國泰金控共同簽署產學合作備忘錄，由副校長蔡維奇（右）與國泰金控行政處副總經理翁德雁見證。圖／政大提供

國立政治大學與國泰金融控股股份有限公司日前簽署國際生產學合作備忘錄，該案由政大職涯發展中心與國泰金控歷經4個月籌畫，共同引進優秀國際生，提供入學機會、獎學金、企業實習等產學合作。

政大表示，職涯發展中心近兩年來推動國際學生職涯輔導工作，也適逢國泰金控布局東南亞市場，雙方培育國際人才的理念不謀而合。

政大表示，首年以「應用經濟與社會發展英語碩士學位學程」（IMES）試行，特別聚焦金融經濟、資訊科技及數位數據等專業領域。獲選的外籍學生可獲得豐厚的獎學金支持，更有機會透過國泰金控及其子公司實習機會，了解台灣金融產業實務運作，也為金融產業培育國際人才。

政大副校長蔡維奇表示，國泰金控與政大是長期合作夥伴，本次簽署合作備忘錄，象徵合作範疇從院級提升至校級層次，進一步擴大至外籍人才培育領域。他強調，合作特別聚焦東南亞優秀人才的培育計畫，透過完整的獎學金方案與實習機會，強化政大招收傑出外籍生的競爭優勢，更能協助人才在台累積實務經驗。

國泰金控行政處副總經理翁德雁表示，透過實習機會與獎學金計畫，期望協助國際學生在台灣累積實務經驗，同時為集團儲備具備國際視野的專業人才。

政大指出，國際生合作計畫未來將擴大到全校各院系，職涯發展中心與國泰金控目前也正在推動包括AI企業實習課程在內的多項合作專案。雙方期許未來在人才培育領域建立更緊密的關係。

實習 政大 職涯發展

延伸閱讀

彰化南瑤宮媽祖獎勵學子 今頒給899名共145萬元獎學金

中職／中信兄弟球星張志豪擔任球芽基金頒獎人 勉勵小球員重視自律

私大學費減免、博士生獎學金 有助改善大專招生

「只能最後一次考研究所」學長壓力大 偷拍政大學妹如廁判刑4月

相關新聞

政大攜國泰金控 獎學金+實習培養外籍金融人才

國立政治大學與國泰金融控股股份有限公司日前簽署國際生產學合作備忘錄，該案由政大職涯發展中心與國泰金控歷經4個月籌畫，共同...

文組生重實用跨域 教團分析：青睞科系完整綜合型大學

升學輔導平台大學問統計，近年高中生選擇文史哲外語等學群，更重視實務應用、國際視野和跨域。分析網站數據，2024文組傾向的...

博士荒解方／台大啟動標竿計畫 縮減博班7年修業時間

台灣博士荒原因之一是取得學位時間長，像台大博士平均修業7年，有些系還會要求發表期刊論文才能畢業。台大教務處正研擬博士班標竿計畫，欲訂定建議修業時程表。但有台大院長認為「博士雙學位」更能增加競爭力，真是如此？

公立28碩博班 註冊率掛零

今年共有廿八個公立大專校院碩博班註冊率掛零，其中台大有兩個，都是博士班；中央大學六個，最多。清大、陽明交大、台師大等頂大...

半人半狐象徵關懷生命與自然 大葉香港生設計競賽獲獎

香港學生林心祈升學前瀏覽港、台各大學教學成果網站，選讀大葉大學多媒體數位內容學士學位學程，得到一對一指導，最近花費3個月...

文化、佛光、真理、大葉等4校未確實回流 教部：不影響註冊率

文化、佛光、真理、大葉等4校名額未確實回流，教育部一度開罰4校校長。教育部表示，今天公布的全校註冊率，是以最初核定的招生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。