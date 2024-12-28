文組生重實用跨域 教團分析：青睞科系完整綜合型大學

升學輔導平台大學問統計，近年高中生選擇文史哲外語等學群，更重視實務應用、國際視野和跨域。分析網站數據，2024文組傾向的高中生多青睞台大、政大、台師大、成大、東吳及輔大等人文社會科學和外語學群系科完整的大學，具備國際化、實用性高和跨領域等優勢。

文史哲和外語學群普大與科大學士班招生科系達246個、招生名額逾1萬5000人，因應產業轉型需求，文科學群調整課程，融入更多國際化、AI、跨領域等課程模組，在既有的人文基礎上，增加跨域和溝通能力，為專案經理、產品經理及行銷業務等核心專業能力加值。

根據勞動部2024年1月社會新鮮人勞退投保薪資統計，投保薪資前3名行業依序為製造業4萬7921元、金融與保險業4萬6594元、出版影音與資通訊服務業4萬6030元。大學問執行長魏佳卉指出，後兩者皆屬高端服務業，具備跨域能力、國際語言和溝通協調的文科生可在上述行業扮演重要角色。

魏佳卉也分析，傳統的中文系走向更多應用和國際化的跨域專長課程，台大中文除傳統經史子集專業外，推動跨域專長課程，包括資訊傳播、資訊網站架構等數位資訊課程模組，這都是出版影音和資通訊服務業的目標人才。

此外，魏佳卉也說，如台師大華語文教學、中原應用華語的華語師資養成，未來就業面對華語學習的全球市場，其他各校包括政大中文、成大中文、東吳中文、輔大中文等校則是整合文學院、外語學院、華語中心的資源，推出華語教學課程模組。

魏佳卉也指出，AI崛起下大型語言模型（LLM）建構及語言科技的應用，除了資工專業外，還包括語言數據分析師、語言資料標註師、數位語言教育專家等，則是外語專業可以發揮的領域，如台大外文、中山外文等已有語言科技相關課程陸續導入，陽明交大外文今年更增設語言科技組。

魏佳卉說，傳統人文學科如哲學與歷史也依然受到青睞。專注度最高的還包括哲學類並拓及社會心理應用的南華大學生死系，除就業方向明確外，生命禮儀師也因為高齡化社會需求增加，不失為穩定就業的選擇。