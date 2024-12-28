快訊

反制侵權自我矮化？我故宮擬去「國立」改「台北」登陸註冊

黃國昌曝柯文哲「關4個月反應變慢」？ 專家：封閉環境刺激少

文藻大學編泰中雙語繪本 教文化差異與性別平等

中央社／ 台北28日電

文藻外語大學師生編制3本泰文、中文雙語繪本，探討文化差異和性別平等，協助泰籍人士更好融入台灣文化，並讓讀者瞭解移工的生活不易，給予更多包容和尊重。

教育部今天發布新聞稿，介紹大專推動的性別平等教育。文藻外語大學以選修東南亞學系「泰語口語表達」課程的學生為對象，陸續完成3本雙語繪本。

其中「我們泰不一樣啦」講述的跨文化與法律差異，幫助移工了解台、泰的不同，避免觸法或引起紛爭。例如泰國習慣合掌打招呼，台灣人往往只是揮手或點頭示意；泰國人不會摸別人小孩的頭，因習俗認為會將神明摸走，台灣則是倡導身體自主權，不隨意觸碰孩子的身體。

「不一樣的朋友」著重於文化差異造成的性別問題，透過繪本讓移工們了解台灣的性別平等環境，例如不能和朋友分享限制級資訊，避免長時間盯著別人看，以及未經同意就觸碰他人等。

「我泰努力了」描述來台工作者的心路歷程，讓讀者了解他們的生活不易，並多給予包容與尊重。文藻大學期盼透過繪本的製作，幫助泰籍人士瞭解台灣社會的文化脈絡，並提升性別敏感度，增加文化適應力。

教育部也介紹東華大學將性別議題融入觀光旅遊課程，透過有趣的評量作業，例如性別文化觀光故事、一個人的旅行等，鼓勵學生帶著性別的眼睛「看」觀光，創作出具有性別意識的旅遊故事作品。

教育部表示，大學性平教育的目標包括「尊重多元性別差異」、「消除性別歧視」及「促進性別地位之實質平等」，未來將持續從課程教學、學生活動、宣導推廣、教師增能等方面推動。

性別歧視 教育部 移工

延伸閱讀

用咖啡拜土地公會發財？ 雲林新住民發行有趣的宗教繪本

南美館「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」從自由象徵深入外籍勞動文化

南美館SUNDAY展 認識移工心靈風景、生命出口樣貌

移工媽媽生命故事展 即日起5天於松菸登場

相關新聞

政大攜國泰金控 獎學金+實習培養外籍金融人才

國立政治大學與國泰金融控股股份有限公司日前簽署國際生產學合作備忘錄，該案由政大職涯發展中心與國泰金控歷經4個月籌畫，共同...

文組生重實用跨域 教團分析：青睞科系完整綜合型大學

升學輔導平台大學問統計，近年高中生選擇文史哲外語等學群，更重視實務應用、國際視野和跨域。分析網站數據，2024文組傾向的...

博士荒解方／台大啟動標竿計畫 縮減博班7年修業時間

台灣博士荒原因之一是取得學位時間長，像台大博士平均修業7年，有些系還會要求發表期刊論文才能畢業。台大教務處正研擬博士班標竿計畫，欲訂定建議修業時程表。但有台大院長認為「博士雙學位」更能增加競爭力，真是如此？

公立28碩博班 註冊率掛零

今年共有廿八個公立大專校院碩博班註冊率掛零，其中台大有兩個，都是博士班；中央大學六個，最多。清大、陽明交大、台師大等頂大...

半人半狐象徵關懷生命與自然 大葉香港生設計競賽獲獎

香港學生林心祈升學前瀏覽港、台各大學教學成果網站，選讀大葉大學多媒體數位內容學士學位學程，得到一對一指導，最近花費3個月...

文化、佛光、真理、大葉等4校未確實回流 教部：不影響註冊率

文化、佛光、真理、大葉等4校名額未確實回流，教育部一度開罰4校校長。教育部表示，今天公布的全校註冊率，是以最初核定的招生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。