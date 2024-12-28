文藻大學編泰中雙語繪本 教文化差異與性別平等

文藻外語大學師生編制3本泰文、中文雙語繪本，探討文化差異和性別平等，協助泰籍人士更好融入台灣文化，並讓讀者瞭解移工的生活不易，給予更多包容和尊重。

教育部今天發布新聞稿，介紹大專推動的性別平等教育。文藻外語大學以選修東南亞學系「泰語口語表達」課程的學生為對象，陸續完成3本雙語繪本。

其中「我們泰不一樣啦」講述的跨文化與法律差異，幫助移工了解台、泰的不同，避免觸法或引起紛爭。例如泰國習慣合掌打招呼，台灣人往往只是揮手或點頭示意；泰國人不會摸別人小孩的頭，因習俗認為會將神明摸走，台灣則是倡導身體自主權，不隨意觸碰孩子的身體。

「不一樣的朋友」著重於文化差異造成的性別問題，透過繪本讓移工們了解台灣的性別平等環境，例如不能和朋友分享限制級資訊，避免長時間盯著別人看，以及未經同意就觸碰他人等。

「我泰努力了」描述來台工作者的心路歷程，讓讀者了解他們的生活不易，並多給予包容與尊重。文藻大學期盼透過繪本的製作，幫助泰籍人士瞭解台灣社會的文化脈絡，並提升性別敏感度，增加文化適應力。

教育部也介紹東華大學將性別議題融入觀光旅遊課程，透過有趣的評量作業，例如性別文化觀光故事、一個人的旅行等，鼓勵學生帶著性別的眼睛「看」觀光，創作出具有性別意識的旅遊故事作品。

教育部表示，大學性平教育的目標包括「尊重多元性別差異」、「消除性別歧視」及「促進性別地位之實質平等」，未來將持續從課程教學、學生活動、宣導推廣、教師增能等方面推動。