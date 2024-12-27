快訊

柯文哲保釋金哪來？黃國昌曝來源 喊「不是今天才開始做」

永豐金與京城銀傳將合併 今晚8點重訊記者會對外說明

楊文科天坑案涉貪 律師主張證據不合法惹怒法官當庭舌戰

高師大公布10大新住民重大新聞 籲落實專法及配套

中央社／ 高雄27日電

國立高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心今天公布「2024年全國10大新住民重大新聞」票選結果，發起人尤英夫表示，「新住民基本法」雖三讀通過但缺乏組織法，應儘速推動配套。

尤英夫會前接受媒體聯訪時說，多年來持續辦新聞票選，希望社會大眾能更重視新住民議題，讓他們共融於台灣社會；一路走來發現有越來越多元的新聞角度，但不可諱言社會仍存在一些對新住民污名化的問題。

尤英夫提及，今年新住民的大事是「新住民基本法」與「國籍法」修正三讀，但基本法實施仍受限於組織法的缺失及相關配套措施不足，影響其實質效用，對比原住民族與客家基本法，新住民基本法未能設立高層級專責機構及專屬基金會，讓政策推動受限。

今年入選的10大新聞分別為「失聯移工暴增：移工是台經濟支柱 勿群體污名化」、「立法院三讀通過新住民專法 內政部：持續精進新住民照顧服務措施」、『鏡頭背後的新聲3／「多元學習」到「多元文化」續寫不被定義的人生腳本』、「居留證延期雲林移民署定點收件聯手海巡署新二代宣導」、「兩岸同婚第三地結婚可在台登記 伴盟：高度肯定」、『新住民淪長照政策邊緣人民團推7種語言懶人包「盼政府提供通譯服務」』、「新二代熱愛台灣原民文化盼投入偏鄉美術教育」、「中華男籃歸化球員有解 立院修法放寬申請歸化居留年限（國籍法）」、「中市府新住民照顧服務獲內政部評鑑特優殊榮」、『「新家、新鄉、新朋友」金門移民節登場 文化融合點亮小島魅力』。

高師大文學院長李翠玉指出，新住民在台灣扮演重要角色，目前台灣社會上還是存在著一些對新住民污名化的問題，期待經媒體的正面報導提升能見度，也讓新住民更加與台灣社會共融。

南高雄家扶中心主任郭淑美說，在家扶的服務個案中新住民家庭也有不小的比例，而其中又以單親狀況最多；這些人原本懷抱著到台灣展開美好新生活的心情，但來到台灣其實是背負更沈重的負擔。

活動主辦單位高師大東南亞暨南亞研究中心、南高雄家扶中心，從數百則新聞中挑選出60多則新聞；再經由9名評審，分別選出心中的前20大新聞後，經綜合評比加權計分選出新住民10大重要新聞。

家扶中心 新住民 移民署

延伸閱讀

南山人壽舉辦公平待客新住民議題董事座談會 關注多元族群需求 推動文化共融典

南山設新住民共融小組

用咖啡拜土地公會發財？ 雲林新住民發行有趣的宗教繪本

凱基人壽廣納新住民 助其投身保險事業

相關新聞

半人半狐象徵關懷生命與自然 大葉香港生設計競賽獲獎

香港學生林心祈升學前瀏覽港、台各大學教學成果網站，選讀大葉大學多媒體數位內容學士學位學程，得到一對一指導，最近花費3個月...

文化、佛光、真理、大葉等4校未確實回流 教部：不影響註冊率

文化、佛光、真理、大葉等4校名額未確實回流，教育部一度開罰4校校長。教育部表示，今天公布的全校註冊率，是以最初核定的招生...

博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

教育部大專校院校務資訊公開平台今更新113年度數據，碩博班註冊狀況整體呈回溫趨勢，共有28個公立大專校院碩博班註冊率掛零...

大學註冊率統計出爐 桃園這私校註冊率100%與輝達合作

教育部今公布113學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%，已連續5年穩定維持百分百的註冊率，...

東華大學宿舍無熱水 校方更換設備擬補償

東華大學宿舍「向晴莊」上月起浴室熱水供應不足，有些房間甚至完全沒有熱水，引發學生不滿，抱怨每年繳住宿費約1萬元，卻只能冷...

學障生參與設計「學障童桌遊教材」 大葉獲金點概念設計獎

大葉大學視覺傳達設計學系葉翰銘等7名校友，共同創作「離線狀態－閱讀障礙學童互動教材設計」，因校友團隊中有一人是學障生，特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。