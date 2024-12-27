半人半狐象徵關懷生命與自然 大葉香港生設計競賽獲獎

香港學生林心祈升學前瀏覽港、台各大學教學成果網站，選讀大葉大學多媒體數位內容學士學位學程，得到一對一指導，最近花費3個月設計圖案參加2024金赫獎年度設計競賽，獲社會組數位繪畫類優選。

林心祈目前大二，來台求學期間接觸很多台灣自然生態訊息，給她很多靈感，參加金赫獎年度設計競賽的作品「生」，原創角色是半人半狐，象徵生命與靈性的關聯及傳達關懷大自然與生物保育、尊重生命；圖畫背景的骨頭代表動物曾存在過，死後塵歸塵、土歸土，化為環境養分的循環，只要人類不過度開發，生命的延續便能持久。

林心祈今表示，就讀高中時已畫圖有濃厚興趣，自行摸索電腦繪圖技術但遇到很多困難，因此立定目標想念相關科系來提升專業技能，她上網查看各大學網站，被大葉大學多媒體學程的課程架構和師生成果吸引，決定來台升學，果然課程內容充實，老師還一對一專業指導，她這次能得獎要特別感謝老師黃懷德、陳志隆利用課後時間指導畫圖，

赫綵設計學院與台灣好設計交流協會合辦第七屆「金赫獎」年度設計競賽，分成視覺傳達設計、視覺識別設計、室內設計、音樂製作、UI介面設計、影視動畫、遊戲設計、攝影及數位繪畫，約3千件作品參加；助理教授黃懷德說，林心祈的作品光是背景就畫兩個月，細膩運用色彩與生態主題鮮明，脫穎而出獲得優選。