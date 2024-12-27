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沒學生報考？碩博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

聯合報／ 記者張博瑞許維寧／台北即時報導
28個公立大專院校碩博班註冊率掛零，但整體有「回溫」趨勢。示意圖。圖／聯合報系資料照片
28個公立大專院校碩博班註冊率掛零，但整體有「回溫」趨勢。示意圖。圖／聯合報系資料照片

教育部大專校院校務資訊公開平台今更新113年度數據，碩博班註冊狀況整體呈回溫趨勢，共有28個公立大專校院碩博班註冊率掛零，其中台灣大學有2個。對此，台大表示一系所有2人報名但未獲錄取，另一系所則因教學研究方向改變，已進行停招程序。

教育部統計，113年全國共有28個公立大專校院碩博班註冊率掛零。其中，台大的社會學系博士學制，及台大綠色永續材料與精密元件博士學位學程註冊率皆為零。台大今說明，社會系博士班有2人報名，但皆未獲錄取；至於綠色永續材料與精密元件博士學位學程，因負責系所教學研究方向改變，開始進行停招程序，且已開過說明會。

陽明交大教務長陳永昇提到，陽明交大客家文化學院博士班今年註冊率雖掛零，但其實也不是沒有學生報考，而是系所「寧缺勿濫」，且去年該所滿招，這應該是暫時的現象。

另外，陳永昇也提到，觀察今年各校碩博班招生情況，確實有回溫的趨勢。他舉陽明交大博士班註冊學生人數為例，去年有445的博士生註冊，今年則增加了近80位，來到521位學生。

陳永昇分析今年博士註冊狀況有回溫與國科會和教育部推「博士班獎學金」有關。他說，國科會自113學年度擴大辦理博士生獎學金計畫，提供博士生一個月4萬元，補助3年，「從註冊率來看，確實對學生有幫助」。

教育部高教司長廖高賢表示，近年確實觀察到不少學生碩士畢業後就投向產業界，且部分學科博士就讀年限確實比較長，因此教育部近期也設立博士生獎學金制度，鼓勵學生投入博士班也減輕財務壓力、更專注於課業，未來會再強化博士班獎學金機制。

教育部 註冊率 陽明交大

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