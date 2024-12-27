文化、佛光、真理、大葉等4校未確實回流 教部：不影響註冊率

文化、佛光、真理、大葉等4校名額未確實回流，教育部一度開罰4校校長。教育部表示，今天公布的全校註冊率，是以最初核定的招生數計算，因此4校無法透過此舉美化註冊率。

中國文化大學（台北）、佛光大學（宜蘭）、真理大學（新北）、大葉大學（彰化）4校今年申請入學的缺額未確實回流分發入學，遭教育部懲處。

教育部今天公布113學年度註冊率，真理（30.49%）、大葉（56.35%）表現不理想，註冊率低於被外界視為「淹水線」的6成。不過文大（78.73%）、佛光（65.45%）則高於6成。

外界質疑4校的數字有可能被美化，教育部高教司長廖高賢解釋，今天公布的全校註冊率，是以實際招生人數除以教育部核定的招生人數。因此4校在各招生管道間未確實回流名額，實際上無法影響整體註冊率的表現，不至於有「蓋牌」的問題。

另外，彰化地區剩下的2所私校，包括大葉大學和建國科大（57.37%），註冊率都不盡理想。廖高賢表示，近來立法院質詢時，也有立委關注彰化的人才培育發展，教育部會盡量協助，輔導兩校改善教學、師資，並調整招生策略。