證交所「校園證券投資智慧王」競賽結果出爐 臺灣大學奪冠

臺灣證券交易所今年辦理第21屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動，共有69所大專院校、1,301隊、3,903位學生報名參賽，比賽過程歷經網路初賽、分區複賽，最後由臺灣大學「混泥土攪拌器」隊奪得總冠軍。

「校園證券投資智慧王」知識競賽活動，日前在證交所進行總決賽，在緊張激烈的搶答比賽過程後，由臺灣大學「混泥土攪拌器」隊奪冠、成功大學「財不告訴你」隊、靜宜大學「冠軍隊」分居亞軍、季軍、實踐大學「三份穿褲子的豬一盤熱空氣一定是祖母的早餐籃把牛變成大拇指，知道了」隊獲殿軍。

競賽前四名分別獲頒團隊獎學金12萬元、6萬元、3.6萬元、2.4萬元及獎狀與獎牌。

金管會副主委邱淑貞致詞表示，「校園證券投資智慧王」活動，對於推動金融知識普及、提高金融素養方面，扮演著至關重要的角色。

邱淑貞說，證交所藉由「知識競賽寓教於樂」活動方式，鼓勵同學在參與過程中瞭解各類金融工具的風險與特性，建立正確的投資理財觀念。期望本項競賽能夠成功扮演催化劑，激發同學們持續學習、深耕金融領域的熱情，並在未來的職業生涯中發光發熱。

證交所總經理李愛玲指出，今年是「校園證券投資智慧王」競賽第21屆，累積參賽接近10萬人次，感謝各大專院校暨老師、學生們對證交所舉辦活動的支持與肯定。

李愛玲說，證交所積極配合金管會推動校園金融知識的普及計畫，設計寓教於樂的「校園證券投資智慧王」競賽活動，充實證券投資的常識及風險的觀念，不僅有助於協助將來有意投身證券金融服務業的同學奠定基礎，也希望將金融知識推展到各個校園當中。證交所持續致力推動校園證券投資教育，未來更將多元辦理各項生動有趣具吸引力，並且有助金融知識扎根校園的活動。