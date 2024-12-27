明志科大可用資金居冠 3所私校呈負數

大專校院校務資訊公開平台今天更新統計資訊，最新的112學年度可用資金，國立學校以台大最多，私校以明志科技大學居冠，但有3校呈現負數。

少子女化影響，私校經營備受挑戰，財務是私校退場參考指標之一，據教育部大專校院校務資訊公開平台的「私立學校可用資金、本學年現金增減情形」，112學年度有3所私校呈負數，其餘可用資金呈現正數。

可用資金負數私校，以環球科技大學最為嚴峻，為新台幣負5億1115萬元；明道大學為負9160萬元；大同技術學院為負3492萬元。

可用資金最多的學校是明志科技大學，可用資金71億8954萬元；其次是亞東科技大學的64億7903萬元、慈濟大學的56億4981萬元。

國立大學則是以台灣大學可用資金最多，達91億6395萬元；高雄科技大學居次，達53億3994萬元；台中科技大學排第3名，達35億683萬元。