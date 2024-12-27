快訊

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！重傷遭俘虜畫面曝

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

明志科大可用資金居冠 3所私校呈負數

中央社／ 台北27日電

大專校院校務資訊公開平台今天更新統計資訊，最新的112學年度可用資金，國立學校以台大最多，私校以明志科技大學居冠，但有3校呈現負數。

少子女化影響，私校經營備受挑戰，財務是私校退場參考指標之一，據教育部大專校院校務資訊公開平台的「私立學校可用資金、本學年現金增減情形」，112學年度有3所私校呈負數，其餘可用資金呈現正數。

可用資金負數私校，以環球科技大學最為嚴峻，為新台幣負5億1115萬元；明道大學為負9160萬元；大同技術學院為負3492萬元。

可用資金最多的學校是明志科技大學，可用資金71億8954萬元；其次是亞東科技大學的64億7903萬元、慈濟大學的56億4981萬元。

國立大學則是以台灣大學可用資金最多，達91億6395萬元；高雄科技大學居次，達53億3994萬元；台中科技大學排第3名，達35億683萬元。

大同技術學院 財務

延伸閱讀

28個公立大專院校碩博班註冊率掛零 台大2個、中央最多

大學註冊率統計出爐 桃園這私校註冊率100%與輝達合作

3大專校院可用資金為負 台大擁91億可用資金居冠

大專校院新生註冊率上午10時公布 選校做1事避免踩雷

相關新聞

大學註冊率統計出爐 桃園這私校註冊率100%與輝達合作

教育部今公布113學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%，已連續5年穩定維持百分百的註冊率，...

東華大學宿舍無熱水 校方更換設備擬補償

東華大學宿舍「向晴莊」上月起浴室熱水供應不足，有些房間甚至完全沒有熱水，引發學生不滿，抱怨每年繳住宿費約1萬元，卻只能冷...

學障生參與設計「學障童桌遊教材」 大葉獲金點概念設計獎

大葉大學視覺傳達設計學系葉翰銘等7名校友，共同創作「離線狀態－閱讀障礙學童互動教材設計」，因校友團隊中有一人是學障生，特...

台大獎學金頒獎 人類學系外生獲殊榮：台灣是第二個家

國立台灣大學今舉行「113學年度各類獎學金頒獎典禮」，總共頒發14項獎助學金項目，外籍生代表、人類學系學生李若雅 (No...

綠色化學技術引領醫材產業永續發展 嘉大教師團隊榮獲國家新創獎

嘉義大學「中草藥綠色萃取技術」團隊，以突破性綠色溶劑應用研究榮獲第21屆國家新創獎，今天上午團隊出席台北漢來大飯店頒獎典...

國立宜蘭大學啟動AI推動辦公室 智慧養豬系統已見實質成果

AI人工智慧浪潮來臨，教育部今年9月成立台灣大專院校人工智慧學成聯盟，國立宜蘭大學是首波受邀的25所大學之一，啟動AI推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。