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大專113學年度新生註冊率 上午10時揭曉

中央社／ 台北27日電

大專校院受到少子化影響，招生屢遭衝擊，教育部預計今天上午公布113學年度大專全校新生註冊率及相關統計資料，作為學生和家長評估各校現況的參考。

「大專校院校務資訊公開平台」預計今天上午10時更新，揭曉113學年度的統計資料。其中最受關注的是全校註冊率，連續2年未達6成且學生數少於3000人，曾是「專案輔導學校」的指標之一，被許多媒體設定為「警戒線」或「淹水線」。

不過教育部已於近年修改「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」第3條，註冊率不再是專輔學校的指標。現行評估專案輔導名單時，更注重的是財務狀況，例如學校無法維持一定的可用資金、積欠教師薪資、無法清償債務等。

大專校院校務資訊公開平台還有多項資訊，例如「財務類」包括學校可用資金、現金增減情形、負債金額及總資產金額等，可讓社會大眾瞭解各校的財務狀況。

「研究類」蒐集學校獲補助各類計畫、產學合作計畫、學術研究計畫經費，以及學校申請專利數、智慧財產權衍生金額等，可讓民眾瞭解各校的學術表現。

教育部 註冊率 財務

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