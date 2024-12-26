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學障生參與設計「學障童桌遊教材」 大葉獲金點概念設計獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學視覺傳達設計學系校友葉翰銘等人，結合書籍和桌遊共同創作「離線狀態－閱讀障礙學童互動教材設計」跟學障生互動。記者簡慧珍／攝影
大葉大學視覺傳達設計學系校友葉翰銘等人，結合書籍和桌遊共同創作「離線狀態－閱讀障礙學童互動教材設計」跟學障生互動。記者簡慧珍／攝影

大葉大學視覺傳達設計學系葉翰銘等7名校友，共同創作「離線狀態－閱讀障礙學童互動教材設計」，因校友團隊中有一人是學障生，特別能感同身受，作品給小朋友試玩，成效頗佳，榮獲2024金點概念設計獎整合設計類標章。

葉翰銘、曾怡穎、楊佩蓉、王新瑜、趙佳美、黃信堯、蔡佳育今年6月自大葉畢業，在大三時，為閱讀障礙學生設計教材，結合書籍和桌遊，書籍方面透過漫畫、插畫，設計適用不同場景與需求的3種玩法，成人可參與，且無論在家玩或帶到戶外玩都能激發小朋友創造力。

葉翰銘今表示，「離線狀態－閱讀障礙學童互動教材設計」，並非這款教材跟上網有關，而是要小朋友離開網路，回到現實世界學習，他原先依系上規定一個人設計，去年暑假和同學討論時激盪出更豐富的想法，決定7名好朋友組隊，經系上同意並在老師劉宜芬指導下完成作品。

設計過程中，葉翰銘等人找學障相關協會訪問7名專業人士．加上設計團隊有一名同學是學障生，求學時期曾誤解找理由偷懶、不守規定，經歷來自同儕與師長的不友善眼光，深刻感受到教育體制不足，因此作品「離線狀態」希望以純真角度詮釋學障生的世界，讓玩遊戲的成人更加理解偏見來自無知與誤解。

葉翰銘說，歷時10個月完成作品後，跟彰化某公益團體合作找20多名學童試玩桌遊搭配閱讀圖書，反應良好，進一步參賽獲獎，對團隊成員是很大肯定。

指導老師劉宜芬表示，「金點概念設計獎」參賽對象不限學生，所有設計師都能報名角逐，葉翰銘等人在大四自主學習課程的專題研究，嘗試協助學習障礙者解決問題，展現學生創意並傳達對社會議題的關懷。

團隊 大葉大學 桌遊

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