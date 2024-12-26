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台大獎學金頒獎 人類學系外生獲殊榮：台灣是第二個家

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大副校長丁詩同 (中) 與「國立台灣大學優秀青年」得主合照留念。圖／台大提供
台大副校長丁詩同 (中) 與「國立台灣大學優秀青年」得主合照留念。圖／台大提供

國立台灣大學今舉行「113學年度各類獎學金頒獎典禮」，總共頒發14項獎助學金項目，外籍生代表、人類學系學生李若雅 (Noa Blu Schachter) 榮獲「國立台灣大學國際學位生獎學金」，她表示，自幼聽母親分享1970年代居住台灣的故事，產生濃厚興趣因而來台求學，獎學金緩解了經濟負擔，能全心投入學業和課外活動，也將台灣視為第二個家。

李若雅代表受獎生致詞，她也談到，初到台灣時面臨語言障礙與文化適應的挑戰，但加入女子棒球隊不僅結識了志同道合的朋友，也找到融入台灣生活的契機與歸屬感。

為幫助更多國際學生適應環境，李若雅創立「Far From Home」國際學生會，協助新生克服學術壓力與語言障礙，同時探索台灣文化。

今年本籍生代表為獲得「財團法人宗倬章先生教育基金會學生獎助學金」的公衛學院流行病學與預防醫學研究所碩士班學生陳姍萱。陳姍萱出身新住民家庭，憑藉父母的辛勤付出與自己的努力進入台大

陳姍萱大學期間參加公共衛生服務隊，陪伴獨居長輩早操運動，並於去年參與學海築夢計畫，前往非洲馬拉威進行公共衛生實習，與團隊合作研究疫苗接種策略與瘧疾防治。

陳姍萱表示，正學習越南文與印尼文，參與社區活動、擔任志工，籌辦語言課程與文化交流，陪伴新移民適應生活。希望成為像母親一樣堅韌的人，運用專業知識回饋社會。

此次頒發獎助學金獎項中，台大自設「國立台灣大學優秀青年」、「國立台灣大學學生傑出表現獎學金」、「國立台灣大學國際優秀研究生獎學金」、「國立台灣大學國際學位生獎學金」，其中傑出表現獎學金113學年共有6名個人及8組團隊獲獎。

台大副校長丁詩同致詞時表示，獎項不僅鼓勵家境清寒學生，也為學生不同方位的探索注入動力。台大推動「NTU beyond borders」計畫，補助學生到國外頂尖大學、企業及NGO進行見習、實習、創業或國際服務等，讓學生提升、強化和拓展國際視野與人際溝通，進行跨域學習。他也期許學生，以行動延續設獎師長們的關懷理念，有能力時也不忘貢獻社會。

外籍生代表、人類學系學生李若雅 (Noa Blu Schachter) 榮獲「國立台灣大學國際學位生獎學金」，她表示，自幼聽母親分享1970年代居住台灣的故事，產生濃厚興趣因而來台求學。圖／台大提供
外籍生代表、人類學系學生李若雅 (Noa Blu Schachter) 榮獲「國立台灣大學國際學位生獎學金」，她表示，自幼聽母親分享1970年代居住台灣的故事，產生濃厚興趣因而來台求學。圖／台大提供

台大 台灣大學 外籍生

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