台大獎學金頒獎 人類學系外生獲殊榮：台灣是第二個家

國立台灣大學今舉行「113學年度各類獎學金頒獎典禮」，總共頒發14項獎助學金項目，外籍生代表、人類學系學生李若雅 (Noa Blu Schachter) 榮獲「國立台灣大學國際學位生獎學金」，她表示，自幼聽母親分享1970年代居住台灣的故事，產生濃厚興趣因而來台求學，獎學金緩解了經濟負擔，能全心投入學業和課外活動，也將台灣視為第二個家。

李若雅代表受獎生致詞，她也談到，初到台灣時面臨語言障礙與文化適應的挑戰，但加入女子棒球隊不僅結識了志同道合的朋友，也找到融入台灣生活的契機與歸屬感。

為幫助更多國際學生適應環境，李若雅創立「Far From Home」國際學生會，協助新生克服學術壓力與語言障礙，同時探索台灣文化。

今年本籍生代表為獲得「財團法人宗倬章先生教育基金會學生獎助學金」的公衛學院流行病學與預防醫學研究所碩士班學生陳姍萱。陳姍萱出身新住民家庭，憑藉父母的辛勤付出與自己的努力進入台大。

陳姍萱大學期間參加公共衛生服務隊，陪伴獨居長輩早操運動，並於去年參與學海築夢計畫，前往非洲馬拉威進行公共衛生實習，與團隊合作研究疫苗接種策略與瘧疾防治。

陳姍萱表示，正學習越南文與印尼文，參與社區活動、擔任志工，籌辦語言課程與文化交流，陪伴新移民適應生活。希望成為像母親一樣堅韌的人，運用專業知識回饋社會。

此次頒發獎助學金獎項中，台大自設「國立台灣大學優秀青年」、「國立台灣大學學生傑出表現獎學金」、「國立台灣大學國際優秀研究生獎學金」、「國立台灣大學國際學位生獎學金」，其中傑出表現獎學金113學年共有6名個人及8組團隊獲獎。