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綠色化學技術引領醫材產業永續發展 嘉大教師團隊榮獲國家新創獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義大學「中草藥綠色萃取技術」團隊，以突破性綠色溶劑應用研究榮獲第21屆國家新創獎，上午團隊出席台北漢來大飯店頒獎典禮領獎。圖／嘉大提供
嘉義大學「中草藥綠色萃取技術」團隊，以突破性綠色溶劑應用研究榮獲第21屆國家新創獎，上午團隊出席台北漢來大飯店頒獎典禮領獎。圖／嘉大提供

嘉義大學「中草藥綠色萃取技術」團隊，以突破性綠色溶劑應用研究榮獲第21屆國家新創獎，今天上午團隊出席台北漢來大飯店頒獎典禮領獎，肯定嘉大教師中草藥應用與創新醫材開發成就，為台灣生技產業寫新篇章。

「中草藥綠色萃取技術」團隊由副校長生化科技學系教授陳瑞祥、陳政男、張心怡等3位教授，以及助理教授簡涵如、陳義元、農藝學系副教授許育嘉等6位教師組成。

嘉大團隊利用蘭潭校區原生藥用植物園栽種的中草藥，開發多種綠色化學醫材原料，應用在無刺激性傷口液體繃帶、抗痘敷料、抗真菌敷料及舒緩痠痛的液體貼布等產品。

此技術不僅使用後無廢棄物產生，更溫和無刺激，適合嬰兒及幼童使用，並具有卓越保濕、傷口保護及抗發炎功效，目前已向台灣、日本、美國及歐盟申請相關醫材認證，與日本、義大利及西班牙等藥廠洽談技術合作。

創新技術展現嘉大對環境永續承諾，將為化妝品、醫療材料及製藥產業帶來革命性的改變。陳瑞祥說，團隊成就再次印證嘉大綠色科技與中草藥研發領域領先地位，為產品開發開創無限可能，未來將持續投入研發，為社會貢獻更多創新且永續的產品。

嘉大教師團隊曾獲第18屆「國家新創獎」及第19屆「國家新創獎」。本屆嘉大團隊將綠色溶劑成功應用在中草藥萃取，大幅提升藥用活性成分效能，創新結合親水性高分子材料，研發出搭載中草藥藥用成分敷料。

綠色溶劑作為關鍵化學穩定劑，有效溶解和穩定中草藥活性成分，提升生物利用度。嘉大團隊長期以來研發符合綠色化學原則天然溶劑，新型綠色溶劑製備簡便、無揮發性，並能有效提升中草藥活性成分的溶解度，相較傳統有機溶劑更環保、安全。

嘉大團隊利用蘭潭校區原生藥用植物園栽種的中草藥，開發多種綠色化學醫材原料，應用在無刺激性傷口液體繃帶、抗痘敷料、抗真菌敷料及舒緩痠痛的液體貼布等產品。圖／嘉大提供
嘉大團隊利用蘭潭校區原生藥用植物園栽種的中草藥，開發多種綠色化學醫材原料，應用在無刺激性傷口液體繃帶、抗痘敷料、抗真菌敷料及舒緩痠痛的液體貼布等產品。圖／嘉大提供
嘉大教師團隊榮獲3屆「國家新創獎」。圖／嘉大提供
嘉大教師團隊榮獲3屆「國家新創獎」。圖／嘉大提供

嘉大 綠色科技

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