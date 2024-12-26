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國立宜蘭大學啟動AI推動辦公室 智慧養豬系統已見實質成果

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
國立宜蘭大學啟動AI推動辦公室，擁有農牧場等AI應用場愈，目標成為東部的AI核心基地。圖／宜大提供
國立宜蘭大學啟動AI推動辦公室，擁有農牧場等AI應用場愈，目標成為東部的AI核心基地。圖／宜大提供

AI人工智慧浪潮來臨，教育部今年9月成立台灣大專院校人工智慧學成聯盟，國立宜蘭大學是首波受邀的25所大學之一，啟動AI推動辦公室。校方表示，宜大擁有豐富的農、牧場等資源，可提供AI實際應用場地，目標成為東部的AI核心基地。

宜蘭大學日前舉辦AI推動辦公室啟動儀式，邀請農業部資訊司長郭坤峯、動植物防疫檢疫署長邱垂章，以及國內外超過20家企業、蘭陽地區各高中職見證。校長陳威戎表示，辦公室成立展現宜大在AI技術與應用的積極布局，也希望與企業密切合作。

學術副校長謝昌衛表示，宜大在軟體技術上與頂尖大學仍有差距，但擁有大量農牧場域，可以實際應用AI技術，目前已在智慧農業應用上展現實質成果，比如智慧養系統，利用AI技術分析多維度數據，包含溫溼度、豬隻運動量等，優化豬隻的生長環境，預測異常狀況也提升養殖效率。

謝昌衛指出，校內有電資中心、人工智慧學程等，學生可以自由選修，提前學習AI技術。校方也和產業界關係密切，和思科台灣合作打造東部首間AI實驗室，主打AI教學與場景應用，同時積極媒合學生到產業界實習甚至就職。

目前宜大募得校友與企業共5000萬元資金推動AI教學，校方也會持續挹注本身資金，將來除了繼續提升應用場域如智慧農、牧場，也會建置教學平台，不只提供校內學生使用，也會開放給宜蘭縣高中職、企業界；校方說，宜大的目標不只是教學，而是要成為整個東部的AI核心基地。

宜蘭大學 牧場

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