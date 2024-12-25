中東首例！阿曼王國派11名學員抵中興大學 學習半導體技術

我國半導體產業實力聞名全球，阿拉伯地區的阿曼王國首次派出11位菁英學員抵台學習。中興大學舉辦「半導體短期專班」，為期2周密集課程，協助阿曼培育半導體研發人才。

阿曼培育專班課程，包含半導體產業的多個重要領域，包括：半導體材料、電路設計與製造技術、封裝與測試流程、先進檢測技術與綠色科技應用。

中興大學指出，為讓學員深入體驗半導體科技的實務操作，課程設計有多項跨領域的實作，包括編碼與電路設計、半導體樣品製備與光罩製作、微影製程與薄膜沉積，以及利用場發電子顯微鏡與原子力顯微鏡進行精密檢測。

興大副校長周濟眾表示，阿曼王國選派國內菁英來台參加國際半導體短期專班為中東地區首創，目的在是有系統的訓練阿曼半導體種子人才鋪路，選訓學員分布於阿曼學術、科技及軍事高等學府，更有留學歸國與產業界菁英，期待很快就能見到更多的阿曼學子來台進修，建立阿曼在中東半導體領域的領先地位。

興大研發長宋振銘表示，在此次專班課程中，學員不僅能學習半導體基礎知識，同時獲得實作經驗。對未來從事研究、擔任工程師，或者各類設計工作都非常有幫助。

興大前瞻理工研究中心主任何孟書表示，此專班是台灣與阿曼王國在前沿科技與文化交流上的重要里程碑，其影響可望擴及中東其他國家。

來自波特蘭州立大學（Portland State University）的學員Wail Al kalbani表示，希望帶回半導體製造的相關技術，是製造業中至關重要的技能，也是阿曼開始規劃發展的重要目標。

來自蘇丹卡布斯大學（Sultan Qaboos University）的學員Said Al Jabri表示，這個培訓計劃提供了接觸該產業中先進設備和技術的機會。此外，阿曼「2040願景」也高度關注這個領域，因為它是所有未來產業的阿曼培育專班課程，包含半導體產業的多個重要領域，包括：半導體材料、電路設計與製造技術、封裝與測試流程、先進檢測技術與綠色科技應用。