聽新聞
0:00 / 0:00
東海大學慶耶誕吸逾萬人！路思義教堂外牆投影、耶誕歌曲迴盪校園
東海大學路思義教堂昨舉行耶誕夜禮拜，「以基督的心為心」為主題，吸引上萬人參與，校園化身為溫馨的耶誕小鎮，系列活動進行到今天凌晨。
東海耶誕市集擺滿手作商品、特色甜點與異國美食，悠揚的耶誕歌曲在校園迴盪，校方指出，絡繹不絕的人潮，估計超過上萬民眾與學生們紛紛入校參與慶典，重返疫情前的盛況。
今年的聖誕夜是路思義教堂重啟後首次舉行耶誕夜禮拜，今年首次推出的夜間外牆投影，將經典耶誕故事與絢麗的影像投影在教堂外牆，彷彿是一座戶外電影院。
教堂內的子夜禮拜由校長張國恩經文朗誦與持蠟燭祝福揭開序幕，東海教會詩班帶來包括充滿歡樂的「歌頌賀聖誕」、深情的「啊！聖善夜」最後以壯麗的「Hallelujah」畫下句點。
東海今年的耶誕節格外繽紛，24日傍晚入夜前就已經熱鬧滾滾，張國恩校長化身耶誕老人，與企管系會長陳淞屏騎馬騎穿越熱鬧的市集，最終抵達人文大樓前，送上禮物。
人文大樓華麗變身，成為耶誕電音舞曲主場域。燈光閃耀、音樂激昂，學生們隨著節拍盡情舞動，展現年輕人的熱情與活力，為傳統的聖誕活動注入了全新的時尚活力。
東海表示，2024耶誕活動亮點包括東海下雪、大型聖誕燈飾、路思義教堂外牆投影、耶誕市集及校長騎馬送禮，打造繽紛活潑的傳統慶典。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言