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東海大學慶耶誕吸逾萬人！路思義教堂外牆投影、耶誕歌曲迴盪校園

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
經典耶誕故事與絢麗的影像投影在教堂外牆上，變為一座戶外電影院。圖／東海大學提供
經典耶誕故事與絢麗的影像投影在教堂外牆上，變為一座戶外電影院。圖／東海大學提供

東海大學路思義教堂昨舉行耶誕夜禮拜，「以基督的心為心」為主題，吸引上萬人參與，校園化身為溫馨的耶誕小鎮，系列活動進行到今天凌晨。

東海耶誕市集擺滿手作商品、特色甜點與異國美食，悠揚的耶誕歌曲在校園迴盪，校方指出，絡繹不絕的人潮，估計超過上萬民眾與學生們紛紛入校參與慶典，重返疫情前的盛況。

今年的聖誕夜是路思義教堂重啟後首次舉行耶誕夜禮拜，今年首次推出的夜間外牆投影，將經典耶誕故事與絢麗的影像投影在教堂外牆，彷彿是一座戶外電影院。

教堂內的子夜禮拜由校長張國恩經文朗誦與持蠟燭祝福揭開序幕，東海教會詩班帶來包括充滿歡樂的「歌頌賀聖誕」、深情的「啊！聖善夜」最後以壯麗的「Hallelujah」畫下句點。

東海今年的耶誕節格外繽紛，24日傍晚入夜前就已經熱鬧滾滾，張國恩校長化身耶誕老人，與企管系會長陳淞屏騎馬騎穿越熱鬧的市集，最終抵達人文大樓前，送上禮物。

人文大樓華麗變身，成為耶誕電音舞曲主場域。燈光閃耀、音樂激昂，學生們隨著節拍盡情舞動，展現年輕人的熱情與活力，為傳統的聖誕活動注入了全新的時尚活力。

東海表示，2024耶誕活動亮點包括東海下雪、大型聖誕燈飾、路思義教堂外牆投影、耶誕市集及校長騎馬送禮，打造繽紛活潑的傳統慶典。

東海大學耶誕市集，系列活動一直進行到今天凌晨。圖／東海大學提供
東海大學耶誕市集，系列活動一直進行到今天凌晨。圖／東海大學提供
圖說四，張國恩校長(左)化身耶誕老人，與企管系會長陳淞屏(右)騎馬穿越市集，為學生們送上禮物與祝福。圖／東海大學提供
圖說四，張國恩校長(左)化身耶誕老人，與企管系會長陳淞屏(右)騎馬穿越市集，為學生們送上禮物與祝福。圖／東海大學提供

年輕人 教堂 東海大學 校園 耶誕節

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