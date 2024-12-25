東海大學慶耶誕吸逾萬人！路思義教堂外牆投影、耶誕歌曲迴盪校園

東海大學路思義教堂昨舉行耶誕夜禮拜，「以基督的心為心」為主題，吸引上萬人參與，校園化身為溫馨的耶誕小鎮，系列活動進行到今天凌晨。

東海耶誕市集擺滿手作商品、特色甜點與異國美食，悠揚的耶誕歌曲在校園迴盪，校方指出，絡繹不絕的人潮，估計超過上萬民眾與學生們紛紛入校參與慶典，重返疫情前的盛況。

今年的聖誕夜是路思義教堂重啟後首次舉行耶誕夜禮拜，今年首次推出的夜間外牆投影，將經典耶誕故事與絢麗的影像投影在教堂外牆，彷彿是一座戶外電影院。

教堂內的子夜禮拜由校長張國恩經文朗誦與持蠟燭祝福揭開序幕，東海教會詩班帶來包括充滿歡樂的「歌頌賀聖誕」、深情的「啊！聖善夜」最後以壯麗的「Hallelujah」畫下句點。

東海今年的耶誕節格外繽紛，24日傍晚入夜前就已經熱鬧滾滾，張國恩校長化身耶誕老人，與企管系會長陳淞屏騎馬騎穿越熱鬧的市集，最終抵達人文大樓前，送上禮物。

人文大樓華麗變身，成為耶誕電音舞曲主場域。燈光閃耀、音樂激昂，學生們隨著節拍盡情舞動，展現年輕人的熱情與活力，為傳統的聖誕活動注入了全新的時尚活力。

東海表示，2024耶誕活動亮點包括東海下雪、大型聖誕燈飾、路思義教堂外牆投影、耶誕市集及校長騎馬送禮，打造繽紛活潑的傳統慶典。