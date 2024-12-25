校區轉乘不便 長庚大學學生研發共乘共享APP達經濟環保

長庚大學步行至桃園機捷A7站約15分鐘，雖有公車與接駁車，但必須配合車班搭乘，或班表外時間仍有不便，長庚大學學生打造媒合共乘共享交通工具APP 「Go乘Go享」，讓有需要短程移動接駁的人可以選擇更經濟、環保的交通方式，不只能應用在長庚校區，對於有類似地理環境的大學皆很適合。

「Go乘Go享」團隊由長庚大學醫學系吳建鋒與醫務管理學系王芊擔任隊長，成員有工商管理學系黃亭瑀、通識中心助理陳奕豪及淡江大學資訊管理學系吳昕芸。由通識中心暨工商管理學系教授王光正指導，以長庚校區對外交通現況思考，希望透過團隊所設計的APP，提供閒置機車租借與汽機車共乘媒合服務，促進交通便利性，也有助於節能減碳。

學生團隊指出，長庚大學步行至桃園機場捷運A7站約15分鐘，雖有公車與接駁車，但必須配合車班搭乘，或班表以外時段仍有所不便。因此，團隊想要透過共乘共享APP，讓停車場的閒置機車及未滿載的小客車，可以發揮到最大的效益，提供更多元的交通選擇。

團隊調查發現，關於共乘共享APP，大家最關心的是配對率及安全性。因此，他們特別設計可以預約乘車的功能，增加配對成功率；並提供申訴專區及緊急按鈕，提升安全性。這款APP不只能應用在長庚校區，對於有類似地理環境的大學皆很適合，只要共乘一小段路線，即可轉搭捷運或是交通轉運站；反之，也有助於從校外回到校園。

Go乘Go享2個月內獲得2024扶創盃全國青少年智慧商務創業創新競賽優勝、第9屆全國大專院校創新創意與創業競賽佳作、2024庚新盃第3名、2024永續發展—創意發想競賽佳作，及青年短影音製作競賽-用影片和城市對話金獎及人氣獎。