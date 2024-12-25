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打敗全國百餘支隊伍 中原大學解決傳統燒金紙的電子金爐奪金牌

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
第19屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽日前於南台科技大學舉行，桃園市中原大學3支參賽隊伍橫掃6項大獎，包括 1金、1銀、1傑出獎及3項企業專業獎。圖／中原大學提供
第19屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽日前於南台科技大學舉行，桃園市中原大學3支參賽隊伍橫掃6項大獎，包括 1金、1銀、1傑出獎及3項企業專業獎。圖／中原大學提供

第19屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽日前於南台科技大學舉行，吸引全國百餘支隊伍參賽，桃園市中原大學3支參賽隊伍橫掃6項大獎，包括 1金、1銀、1傑出獎及3項企業專業獎。其中，「金零寶可夢2.0」團隊勇奪創意產品設計組金牌，締造4連霸佳績。

賽事由盛群半導體與中華倍創STEAM教育發展協會主辦，設有創意產品設計、智慧創新應用與智慧控制應用三大主題，鼓勵學生運用微控制器技術，推動智慧科技創新發展。

中原大學金牌作品「金零寶可夢2.0」，同時斬獲欣宏電子「無線創意應用獎」第1名，由電機系老師廖裕評與商設系老師施昌甫共同指導，結合6位學生的創意與技術實力完成。團隊以解決廟宇紙錢燃燒所造成的環境汙染為發想，設計出一款兼具環保與文化傳承的電子金爐。

該產品採用中華倍創提供的MCU主控板與模組，具備AR互動功能，並能模擬火焰、燈光與煙霧效果。外觀設計以黑金配色為主，呈現簡約典雅的現代風格，讓傳統物件散發全新生命力。

另一支由電機系與商設系組成的團隊以「智能隨行機器寵物」拿下銀牌及優方科技「人機介面應用獎」第2名。該作品以長者的日常需求為出發點，設計出具備拾取物品、自動跟隨及語音互動功能的智能機器人，造型以象徵長壽的玄武為靈感，兼具實用性與文化意涵。

此外，由電機系碩士生謝名宥與李佳仲以「智慧節能導覽機器人」榮獲智慧創新應用組的傑出獎及安富利科技「創意車載設計暨智慧儲能應用獎」第1名。該機器人結合光感測模組與溫濕度偵測功能，搭載太陽能供電系統，能根據環境條件自主行動並降低火災風險。

施昌甫表示，在當前科技快速變化的時代，設計與機電的整合越顯重要。廖裕評說，學生們的傑出表現體現了學校在跨領域合作及實作導向教學上的努力。

第19屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽日前於南台科技大學舉行，桃園市中原大學參賽隊伍「金零寶可夢2.0」團隊勇奪創意產品設計組金牌，締造4連霸佳績。圖／中原大學提供
第19屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽日前於南台科技大學舉行，桃園市中原大學參賽隊伍「金零寶可夢2.0」團隊勇奪創意產品設計組金牌，締造4連霸佳績。圖／中原大學提供

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