打敗全國百餘支隊伍 中原大學解決傳統燒金紙的電子金爐奪金牌

第19屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽日前於南台科技大學舉行，吸引全國百餘支隊伍參賽，桃園市中原大學3支參賽隊伍橫掃6項大獎，包括 1金、1銀、1傑出獎及3項企業專業獎。其中，「金零寶可夢2.0」團隊勇奪創意產品設計組金牌，締造4連霸佳績。

賽事由盛群半導體與中華倍創STEAM教育發展協會主辦，設有創意產品設計、智慧創新應用與智慧控制應用三大主題，鼓勵學生運用微控制器技術，推動智慧科技創新發展。

中原大學金牌作品「金零寶可夢2.0」，同時斬獲欣宏電子「無線創意應用獎」第1名，由電機系老師廖裕評與商設系老師施昌甫共同指導，結合6位學生的創意與技術實力完成。團隊以解決廟宇紙錢燃燒所造成的環境汙染為發想，設計出一款兼具環保與文化傳承的電子金爐。

該產品採用中華倍創提供的MCU主控板與模組，具備AR互動功能，並能模擬火焰、燈光與煙霧效果。外觀設計以黑金配色為主，呈現簡約典雅的現代風格，讓傳統物件散發全新生命力。

另一支由電機系與商設系組成的團隊以「智能隨行機器寵物」拿下銀牌及優方科技「人機介面應用獎」第2名。該作品以長者的日常需求為出發點，設計出具備拾取物品、自動跟隨及語音互動功能的智能機器人，造型以象徵長壽的玄武為靈感，兼具實用性與文化意涵。

此外，由電機系碩士生謝名宥與李佳仲以「智慧節能導覽機器人」榮獲智慧創新應用組的傑出獎及安富利科技「創意車載設計暨智慧儲能應用獎」第1名。該機器人結合光感測模組與溫濕度偵測功能，搭載太陽能供電系統，能根據環境條件自主行動並降低火災風險。