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學業退學制爭議多 114大學仍保留

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
監察院最新調查報告指出，國內148所大專校院實施退學制度，以學分數不及格作為退學條件者有114所、占77%。示意圖，非當事人。本報資料照片
監察院最新調查報告指出，國內148所大專校院實施退學制度，以學分數不及格作為退學條件者有114所、占77%。示意圖，非當事人。本報資料照片

少子化下，大學生源逐年減少，也讓大學退學制度受到討論。根據監察院調查，全台約有一四八所大專校院仍實施退學制度，其中以學分數不及格，例如「雙二一」、「雙三一」作為退學條件的學校，總計一一四所。

學界直言，學業退學制度確實能對學生起警示作用，因此廢除的學校甚少，評估短期內大專校院還是不會取消。

即便學業退學制爭議時有所聞，但本報掌握，目前僅約卅所大學廢除，頂尖大學中包括台師大、政大與陽明交大，其他多為私立大專校院。清大近期亦討論是否廢除，教務長巫勇賢指出，校內確實曾討論，但部分委員也認為二一制度多少能督促學生學習，或衡量自身是否適合就讀該領域，最終意見分歧，因此學校仍認為先保持現況為佳。

教授：有個警惕比較好

但有國立大學教授說，二一制是最後底線，歷年來看到不少學生上大學後卻是熱衷打工、不把課業當本業，形同占缺，浪費大學資源，也浪費金錢。

暨南大學校長武東星也談到，過去遇過學生家境無虞，家裡不要他做什麼，「但他就是要一張學生證、一個學生身份。」再者，確實也有學生上大學後熱衷其他事務，綜觀以上，保留二一等退學制度確實能起警示作用，對學生而言也是最後一道嚇阻手段，因此評估大專校院短期內還是不會全面廢除該制度，「有個警惕還是比較好。」

陽明交大：讓學生自主

陽明交通大學則是少數廢除學業退學制的頂大，教務長陳永昇談到，當年設有二一退學制時，曾看過學生已一學期二分之一學分不及格，即將進入下學期時，面臨是否休學的煎熬，一方面憂心下學期恐半數學分不及格，另一方面則認為若是休學，有把握通過的課程學分也拿不到，爾後廢除學業退學規定，學生則能免除上述煎熬。

陳永昇也說，當年學生訴求自我管理，爭取廢止學業退學制，學校也同意，學生於畢業年限內修完學分即可，近年也陸續解禁學期最高與最低學分等限制，放手讓學生自主規畫。

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